Suárez para ndeshjes vendimtare: Koha e justifikimeve mbaroi, Inter Miami luan sezonin të premten në Columbus
Inter Miami, kampionët në fuqi të MLS Cup, udhëtojnë për t’u përballur me Columbus Crew, farën nr. 7, të premten në mbrëmje, në orën 8 pm ET (Apple TV / FS1 / FOX Deportes), në Ndeshjen 2 të serisë së Raundit të Parë, më e mira nga tri ndeshjet — fitore ose sezoni mbaron. Siç shkruan MLSSoccer.com, kampionët në fuqi vijnë pas humbjes poshtëruese 3-0 në shtëpi në Ndeshjen 1 në Nu Stadium fundjavën e kaluar, dhe tani duhet të fitojnë në Ohio për ta çuar serinë në ndeshjen e tretë.
Luis Suárez u tha gazetarëve të mërkurën, në spanjisht, se klubi ka detyrimin të fitojë. Nëse eliminohen të premten, tha ai, do të jetë zhgënjim. Koha e justifikimeve mbaroi dhe është koha për të dhënë rezultatin, theksoi sulmuesi 39-vjeçar uruguaian. Kjo është mundësia e fundit e skuadrës, dhe formati u ka dhënë edhe një shans për ta kthyer serinë në shtëpi. Suárez paralajmëroi gjithashtu se nuk mund të lejojnë të relaksohen as për pesë sekonda dhe as të humbasin përqendrimin duke supozuar se sulmuesit thjesht do të shënojnë përsëri.
Konteksti i Ndeshjes 1 e bën detyrën edhe më të vështirë. Portieri Dayne St. Clair i dhuroi Columbusit një penallti të hershme, të cilën Gonzalo Tapia e shndërroi në gol, ndërsa Gonzalo Luján u përjashtua me karton të dytë të verdhë në pjesën e parë. Columbus hyri në playoff me një seri të nxehtë prej 8 fitoresh, 1 humbjeje dhe 0 barazimesh, pavarësisht se e mbylli sezonin e rregullt pesë vende dhe 13 pikë poshtë Miamit në Konferencën e Lindjes.
Trajneri Kily González, në krye që nga fundi i gushtit dhe trajneri i tretë i klubit këtë vit, u kundërpërgjigj të mërkurën ndaj thirrjes së një eliminimi të hershëm “fracaso” (dështim). Në futboll, tha ai, çështja është të provosh; përgjegjësia dhe detyrimi si kampionë në fuqi për të avancuar pranohet, pa e kuadruar këtë si presion.
Kushtet mund të jenë gjithashtu një faktor. Shiu i rrëmbyeshëm në Fort Lauderdale kufizoi stërvitjen e së mërkurës në natyrë, ndërsa parashikimi në Ohion qendrore parashikon temperatura të ftohta dhe një shans të fortë shiu, ndoshta edhe përzierje dimërore.
Historia nuk është në anën e Miamit. Në tre dekada, vetëm tre kampionë të MLS kanë mbrojtur titullin, dhe asnjë që nga LA Galaxy në 2011-12, shkruan MLSSoccer.com në artikullin e Charles Boehm, publikuar më 26 nëntor 2026. Të premten në Columbus, Inter Miami do të zbulojë nëse do të ketë ende një shans për t’u bashkuar me ta — ose nëse sezoni i tij si kampion mbaron në Ohio.
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