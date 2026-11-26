Austin mbyll vendimet e rosterit: Kolmanič në bisedime për kontratë të re, Alastuey deri në qershor 2028
Austin FC ka mbyllur vendimet përfundimtare të rosterit për sezonin Sprint 2027, sipas njoftimit zyrtar të klubit të publikuar më 25 nëntor 2026, duke e çuar numrin e lojtarëve me kontratë në 20 — dhe duke hapur një epokë të re nën drejtimin e trajnerit të ri Jim Curtin dhe drejtorit sportiv Khaled El-Ahmad.
Vendimet vërtet të reja kanë të bëjnë me dy emra. Klubi ushtroi opsionet e kontratës së mesfushorit spanjoll Jorge Alastuey si për sezonin Sprint 2027, ashtu edhe për sezonin 2027–28, çka e garanton atë deri në qershor 2028. Alastuey, ish-yll i MLS NEXT Pro, mbetet kështu pjesë e planeve afatgjata të Austin. Ndërkohë, opsioni për vitin 2027 i mbrojtësit të majtë slloven Žan Kolmanič u refuzua, por bisedimet për rikthimin e tij me një kontratë të re vazhdojnë ende, raporton MLSSoccer.com.
Me këto vendime, 17 lojtarë kanë kontrata të garantuara: Jon Bell, Guilherme Biro, Micah Burton, Mikkel Desler, Mateja Djordjević, Jon Gallagher, Damian Las, Przemysław Płacheta, Christian Ramirez, Joseph Rosales, Besard Sabovic, Brad Stuver, Oleksandr Svatok, Ervin Torres, Facundo Torres, Myrto Uzuni dhe Brandon Vazquez. Mes tyre është edhe Myrto Uzuni, sulmuesi i kombëtares së Shqipërisë, i cili mbetet figurë qendrore e sulmit të Austin.
Një emër i ri i bashkohet grupit në janar. Mesfushori Eze Onuoha, ndërkombëtar i ri i Finlandës, i marrë me marrëveshjen e Iniciativës U22, i bashkohet zyrtarisht Austin në janar 2027, kur hapet dritarja ndërkombëtare e transferimeve. Mbrojtësi Chris Applewhite, ndërkohë, mbetet në huazim nga Nashville SC deri në qershor 2027.
Siç ishte njoftuar më parë — dhe siç ShqipDetroit raportoi në fillim të këtij muaji — opsionet e kapitenit Ilie Sánchez dhe të Riley Thomas u refuzuan, ndërsa Brendan Hines-Ike është jashtë kontrate. Këto largime nuk janë lajme të reja, por pjesë e vendimeve të konfirmuara më herët nga klubi.
Austin e mbylli sezonin në vendin e 14-të në Konferencën e Perëndimit me 34 pikë dhe humbi MLS Cup Playoffs. Sezoni Sprint 2027 nis të shtunën, më 20 shkurt 2027, kur Austin pret FC Dallas në orën 19:00 CT në Q2 Stadium.
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