Kris Bubic zgjon interes të gjerë në treg, pretendentë dhe jo pretendentë në garë për të majtin
Hedhësi i majtë i agjencisë së lirë Kris Bubic po tërheq interes të gjerë nga pretendentë dhe jo pretendentë njësoj, sipas një personi të informuar mbi tregun e tij. Kështu raportojnë Will Sammon dhe Ken Rosenthal të The Athletic, në një artikull të përcjellë nga Dodgers Nation më 14 nëntor 2026. Bubic, 29 vjeç, All-Star në 2025, është një nga opsionet e pakta nën 30 vjeç në një klasë të pasur hedhësish.
Dodgers e morën Bubic në afatin e shkëmbimeve si një huazim afatshkurtër, duke dërguar në drejtimin tjetër hedhësin e ligave të vogla Carlos Duran. Ai u shkëmbye gjatë qëndrimit të tij të dytë në listën e të dëmtuarve, për shkak të dhimbjes në bërryl. Me Dodgers ai bëri 7 paraqitje nga bullpen-i në sezonin e rregullt dhe në play-off së bashku: 5 në sezonin e rregullt, pa lejuar pikë në 4.2 inningje, me 5 strikeout; në play-off lejoi 2 pikë në 1.1 inningje.
Bubic është hedhës startues nga profesioni, por hyri në bullpen te Dodgers për të menaxhuar ngarkesën pas dëmtimit. Ai ka një arsenal të gjithanshëm me pesë hedhje. Para dëmtimit në korrik 2025, ai kishte ERA 2.55 në 20 ndeshje si startues dhe u zgjodh për All-Star Game; këtë sezon ai pati ERA 3.76 në 14 paraqitje.
Klasa e agjencisë së lirë është e mbushur me hedhës, e kryesuar nga Tarik Skubal, si dhe nga Freddy Peralta, Nick Martinez dhe Sonny Gray. Bubic është një nga opsionet më të mira me dorën e majtë dhe një nga të paktët ende nën 30 vjeç.
Spotrac vlerëson se ai ka mundësi të marrë katër vjet e 70 milionë dollarë, ndoshta edhe më shumë nëse tregu mbetet i nxehtë. Një kthim në Los Angeles duket i pamundur: ai ka të ngjarë të dëshirojë të kthehet në rotacion, jo në bullpen, ndërsa rotacioni i Dodgers është i mbushur.
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