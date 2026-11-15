Scheifele bën histori me katër pikë, Jets përmbysin Blackhawks nga 0-4 dhe fitojnë 5-4 në shootout
Chicago, United Center, e shtunë 14 nëntor 2026 — Winnipeg Jets fituan 5-4 në shootout ndaj Chicago Blackhawks, pas një përmbysjeje nga 0-4, sipas NHL.com. Ishte fitorja e gjashtë radhazi e Jets (bilanci 10-8-3), ndërsa Blackhawks (5-13-2) kanë humbur shtatë nga tetë ndeshjet e fundit.
Mark Scheifele ishte protagonisti i mbrëmjes, me 1 gol dhe 3 asistime. Me katër pikët e tij, ai arriti në 933 pikë në karrierë, duke kaluar rekordin e franchisës së Dale Hawerchuk (929). Goli i tij i 379-të barazoi rekordin e golave të Hawerchuk në historinë e franchisës, ndërsa me 554 asistime në karrierë, Scheifele kaloi Thomas Steen (553) për vendin e parë në historinë e franchisës edhe për asistime. Scheifele shënoi edhe në shootout dhe tha pas ndeshjes se skuadra tregoi qëndrueshmëri (“resiliency”) dhe nuk u dorëzua.
Chicago e nisi ndeshjen në mënyrë të shkëlqyer dhe shënoi katër herë pa përgjigje. Tyler Bertuzzi hapi rezultatin në 1:48 të periodës së parë (1-0), me asistime nga Oliver Moore dhe Connor Bedard. Anton Frondell dyfishoi në 9:07 (2-0), me asistim nga Teuvo Teravainen, ndërsa Connor Bedard shënoi në power play në 19:56 (3-0), me asistime nga Patrick Kane dhe Sam Rinzel. Frank Nazar e çoi rezultatin në 4-0 në 14:44 të periodës së dytë, gjithashtu në power play, me asistime nga Teravainen dhe Rinzel.
Portierët e Winnipeg u ndryshuan herët. Stuart Skinner lejoi 3 gola në 8 goditje në periodën e parë dhe u zëvendësua nga Nico Daws, i cili ndali 12 nga 13 goditjet e mbetura.
Përmbysja e Jets nisi në 16:05 të periodës së dytë, kur Scheifele shënoi për 4-1, me asistime nga Josh Morrissey dhe Kyle Connor. Pikërisht ky gol ishte pika e 930-të e karrierës së Scheifele. Në 18:01, Kyle Connor ngushtoi në 4-2, me asistim nga Scheifele; ishte goli i 17-të i sezonit për Connor. Goli erdhi pasi shkopi i portierit Spencer Knight ngeci në dërrasat pas portës dhe Scheifele i mori diskun pas portës. Cole Perfetti shënoi në power play në 0:55 të periodës së tretë (4-3), me asistime nga Gabriel Vilardi dhe Scheifele, ndërsa Gabriel Vilardi barazoi në 18:47 (4-4), me asistime nga Scheifele dhe Neal Pionk, me Daws të tërhequr nga porta për lojtarin shtesë, 1 minutë e 13 sekonda para fundit.
Koha shtesë përfundoi pa gola. Në shootout shënuan Scheifele dhe Connor për Jets, me Connor që shënoi golin vendimtar, ndërsa për Chicago shënoi Patrick Kane. Daws ndali Connor Bedard dhe Roman Kantserov.
Spencer Knight bëri 27 pritje për Chicago. Goditjet në portë ishin 31-21 për Winnipeg. Vilardi dhe Connor e mbyllën ndeshjen nga 1 gol e 1 asistim, ashtu si Bedard, ndërsa Teravainen dhe Rinzel regjistruan nga 2 asistime.
Jets u bënë skuadra e dytë në historinë e NHL-së me më shumë se një fitore me përmbysje nga katër gola brenda 12 ditësh — edhe më 3 nëntor në Montreal, ata fituan 5-4 në kohën shtesë. Bertuzzi u largua në fillim të periodës së tretë me një dëmtim të paspecifikuar dhe trajneri Jeff Blashill nuk dha përditësim. Me asistimin te goli i Bedard, Kane arriti 1.410 pikë në karrierë dhe kaloi Hawerchuk (1.409) për vendin e 23-të në historinë e NHL-së.
Trajneri i Winnipeg, Scott Arniel, vlerësoi reagimin e skuadrës pas periodës së parë, ndërsa Blashill tha se Chicago u tërhoq shumë në gjysmën e dytë të ndeshjes, pasi kishte diktuar lojën në fillim.
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