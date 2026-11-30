Rockies zyrtarizojnë Patrick Sandovalin, Jeff Criswell caktohet për largim
Colorado Rockies e kanë zyrtarizuar sot firmosjen e hedhësit majtak Patrick Sandoval. Sipas përditësimit të sotëm të MLB Trade Rumors, për t’i liruar vend në listën prej 40 lojtarësh, klubi ka caktuar për largim (DFA) hedhësin e djathtë Jeff Criswell. Lista e Colorados mbetet kështu me plot 40 lojtarë.
Criswell hodhi këtë vit katër iningje me dy pikë të lejuara për Rockies, por pjesën më të madhe të sezonit e kaloi te Triple-A Albuquerque me rezultate të dobëta, ndërsa humbi edhe kohë për një tendosje të shpatullës së djathtë. Nëse kalon waivers pa u kërkuar, ai do të duhet të pranojë caktimin në Albuquerque, sepse nuk ka tre vjet shërbim dhe nuk është caktuar më parë jashtë liste.
Marrëveshja me Sandovalin ishte arritur më 25 nëntor dhe u raportua nga Jeff Passan i ESPN: tre vjet dhe 42 milionë dollarë. Sandoval i bashkohet David Petersonit, Davis Martinit dhe Luis Castillos në një rotacion të rindërtuar plotësisht brenda një jave. Colorado nuk kishte firmosur një hedhës titullar të lirë me kontratë shumëvjeçare prej 16 vitesh.
Sandoval, 30 vjeç, është një bast me luhatje të madhe: pas operacionit në bërryl që i kushtoi gjithë sezonin 2025, ai debutoi me Bostonin vetëm më 9 korrik dhe e mbylli sezonin me ERA 5.12 në 70 e 1/3 iningje në 15 paraqitje. Rockies besojnë se kjo shifër nuk e pasqyron talentin e tij të vërtetë.
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