Yankees marrin Luis Arraez me kontratë trevjeçare prej 45 milionë dollarësh
New York Yankees kanë bërë shtesën e parë të madhe në formacion këtë dimër. Sipas MLB.com, që e raportoi i pari marrëveshjen përmes Mark Feinsand, dhe sipas MLB Trade Rumors e USA Today, bazuesi i dytë Luis Arraez ka rënë dakord për një kontratë trevjeçare prej 45 milionë dollarësh: 15 milionë në secilin sezon, pa klauzola daljeje dhe pa vite opsioni. Yankees kanë një vend të lirë në listën prej 40 lojtarësh, ndaj nuk nevojitet asnjë lëvizje shoqëruese. Arraez përfaqësohet nga EVOLV Sports Management.
Yankees ishin e vetmja skuadër e lidhur publikisht me Arraezin, që hyn në sezonin e moshës 30 vjeç, derisa sot Feinsand shkroi se edhe Rangers, Padres dhe Phillies ishin “në garë”. Sipas Bob Nightengale të USA Today, finalistët ishin Blue Jays, Phillies dhe Rangers, ndonëse interesi i Torontos mund të jetë ftohur pas firmosjes së Jazz Chisholm Jr. Padres dhe Phillies e kanë pasur Arraezin edhe më parë; Philadelphia e mori nga Giants në afatin e shkëmbimeve të verës së kaluar.
Sezoni 2026 ishte tipik për të: mesatare .310/.345/.419 në 655 paraqitje në pllakë, gjashtë home run dhe 10 vjedhje bazash nga 11 përpjekje. Ai u godit jashtë (strikeout) vetëm 28 herë — një normë prej 4.3%, larg më e ulëta mes goditësve të kualifikuar. Siç vë në dukje USA Today, Arraez ka vetëm 155 strikeout nga 2022 deri në 2026, më pak se 157 të Chisholmit vetëm sezonin e kaluar, dhe ka fituar tre tituj radhazi të goditjes me Minnesotën, Miamin dhe San Diegon.
Risia e këtij sezoni ishte mbrojtja: +12 Outs Above Average në 1.275 e 1/3 iningje në bazën e dytë, ndonëse metri tjetër, Defensive Runs Saved, e vlerësoi me -4. Arraez punoi fort për mbrojtjen dimrin e kaluar dhe gjatë sezonit me trajnerët e Giants, Ron Washington dhe Hector Borg, dhe duket se Yankees i kanë besuar këtij përmirësimi. MLB Trade Rumors e kishte renditur të 15-in në listën e 50 lojtarëve të lirë më të mirë dhe i kishte parashikuar një kontratë trevjeçare prej 48 milionë dollarësh — shumë pranë marrëveshjes reale.
Arraez mbush vendin e lënë bosh nga Chisholm, që firmosi me rivalët e Toronto Blue Jays. Ai i jep një ngjyrë tjetër një formacioni të mbushur me goditës fuqie, që sezonin e kaluar goditi vetëm .235 si skuadër — mesatarja e 26-të nga 30 skuadra — dhe kishte ndër normat më të larta të strikeout-eve në ligë, 24.7%. Me ardhjen e tij, Luis Garcia Jr. pritet të vazhdojë të ndajë bazën e parë dhe rolin DH me Ben Rice. Sipas Payroll Tracker të MLB Trade Rumors, marrëveshja e çon pagën e projektuar të Yankees për 2027 në rreth 305.5 milionë dollarë, me një shifër të vlerësuar të taksës së luksit prej 329.9 milionë dollarësh.
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