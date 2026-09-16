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Receta gatimi

Sallatë Cezar me pulë — sallata klasike me salcë të famshme, krutone dhe parmixhan

Sallata më e famshme e botës me gjoks pule të pjekur në skarë, salcë kremoze Cezar, krutone krokante dhe parmixhan të grirë — një recetë e thjeshtë që i jep shije çdo tavoline.

· 2 min lexim

Përbërësit (për 4 persona)

  • 2 gjokse pule (rreth 500 g)
  • 1 kokë marule romane (rreth 400 g)
  • 100 g bukë e bardhë e vjetëruar (për krutone)
  • 50 g parmixhan i grirë + disa petëza për shërbim
  • 3 lugë gjelle vaj ulliri
  • 2 thelpinj hudhre
  • kripë dhe piper i zi

Për salcën Cezar

  • 150 g majonezë
  • 30 g parmixhan i grirë imët
  • 2 lugë çaji mustardë Dijon
  • 1 thelp hudhre e shtypur
  • 2 fileta ançoish (opsionale)
  • lëngu i gjysmë limoni
  • 3 lugë gjelle vaj ulliri
  • kripë dhe piper sipas shijes

Hapat e përgatitjes

  1. Përgatit krutonet: preje bukën në kubikë të vegjël, përzieji me 2 lugë gjelle vaj ulliri, hudhër të shtypur dhe kripë, dhe piqi në furrë të parangrohur në 180°C për 10–12 minuta derisa të marrin ngjyrë të artë.
  2. Përgatit salcën: në një enë përziej majonezën, parmixhanin, mustardën, hudhrën, ançoishat e grira imët, lëngun e limonit dhe vajin e ullirit derisa të bëhet krem homogjen. Rregullo me kripë e piper.
  3. Kripos dhe piperos gjokset e pulës, lyeji me vaj ulliri dhe piqi në skarë ose në tigan me gril për 5–6 minuta për secilën anë, derisa të gatuhen plotësisht. Lëri të pushojnë 5 minuta dhe preji në shirita.
  4. Laji dhe thaji marulen, grisi gjethet me dorë në copa të mëdha dhe vendosi në një tas të madh.
  5. Shto salcën Cezar mbi marule dhe përzieje mirë që çdo gjethe të lyhet.
  6. Shto pulën e prerë në shirita, krutonet dhe parmixhanin e grirë. Përzieje lehtë.
  7. Shërbeje menjëherë në pjata, të zbukuruar me petëza parmixhani dhe pak piper të zi të bluar freskët.

Koha dhe porcionet: Koha e përgatitjes 20 minuta, koha e gatimit 15 minuta. 4 porcione.

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