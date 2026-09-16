Sallatë Cezar me pulë — sallata klasike me salcë të famshme, krutone dhe parmixhan
Sallata më e famshme e botës me gjoks pule të pjekur në skarë, salcë kremoze Cezar, krutone krokante dhe parmixhan të grirë — një recetë e thjeshtë që i jep shije çdo tavoline.
Përbërësit (për 4 persona)
- 2 gjokse pule (rreth 500 g)
- 1 kokë marule romane (rreth 400 g)
- 100 g bukë e bardhë e vjetëruar (për krutone)
- 50 g parmixhan i grirë + disa petëza për shërbim
- 3 lugë gjelle vaj ulliri
- 2 thelpinj hudhre
- kripë dhe piper i zi
Për salcën Cezar
- 150 g majonezë
- 30 g parmixhan i grirë imët
- 2 lugë çaji mustardë Dijon
- 1 thelp hudhre e shtypur
- 2 fileta ançoish (opsionale)
- lëngu i gjysmë limoni
- 3 lugë gjelle vaj ulliri
- kripë dhe piper sipas shijes
Hapat e përgatitjes
- Përgatit krutonet: preje bukën në kubikë të vegjël, përzieji me 2 lugë gjelle vaj ulliri, hudhër të shtypur dhe kripë, dhe piqi në furrë të parangrohur në 180°C për 10–12 minuta derisa të marrin ngjyrë të artë.
- Përgatit salcën: në një enë përziej majonezën, parmixhanin, mustardën, hudhrën, ançoishat e grira imët, lëngun e limonit dhe vajin e ullirit derisa të bëhet krem homogjen. Rregullo me kripë e piper.
- Kripos dhe piperos gjokset e pulës, lyeji me vaj ulliri dhe piqi në skarë ose në tigan me gril për 5–6 minuta për secilën anë, derisa të gatuhen plotësisht. Lëri të pushojnë 5 minuta dhe preji në shirita.
- Laji dhe thaji marulen, grisi gjethet me dorë në copa të mëdha dhe vendosi në një tas të madh.
- Shto salcën Cezar mbi marule dhe përzieje mirë që çdo gjethe të lyhet.
- Shto pulën e prerë në shirita, krutonet dhe parmixhanin e grirë. Përzieje lehtë.
- Shërbeje menjëherë në pjata, të zbukuruar me petëza parmixhani dhe pak piper të zi të bluar freskët.
Koha dhe porcionet: Koha e përgatitjes 20 minuta, koha e gatimit 15 minuta. 4 porcione.
Tema: pulë recetë sallatë sallatë cezari
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