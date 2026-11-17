Estonia planifikon t’i dërgojë Ukrainës mbi 70 lokomotiva, dorëzimet e para mund të vijnë këtë vit
Estonia planifikon t’i transferojë Ukrainës më shumë se 70 lokomotiva për ta ndihmuar të mbajë rrjetin hekurudhor në funksion mes sulmeve të intensifikuara ruse, dhe dorëzimet e para mund të mbërrijnë para fundit të vitit 2026, siç njofton Kyiv Independent. Kështu tha ministri i Jashtëm estonez Margus Tsahkna më 16 nëntor, në një intervistë për Hromadske.
Lokomotivat mund të hyjnë në shërbim menjëherë pas mbërritjes, sepse Estonia dhe Ukraina përdorin gjerësi të përputhshme shinash — sistemin e gjerë prej rreth 1.520 mm të epokës sovjetike, të njëjtin që përdor edhe Rusia, ndërsa shumica e vendeve të Bashkimit Evropian përdor 1.435 mm.
«Shpresoj shumë që tashmë këtë vit të jemi në gjendje të dorëzojmë lokomotivat e para», tha Tsahkna.
Numri përfundimtar dhe marrëveshjet e dorëzimit nuk janë përcaktuar ende. Estonia po punon me institucione financiare ndërkombëtare dhe kërkon mbështetje nga vende të tjera evropiane me rrjete të përputhshme, përfshirë Finlandën, Lituaninë dhe Letoninë.
Më 12 nëntor, qeveria estoneze njoftoi 6,5 milionë euro ndihmë shtesë për Ukrainën, përfshirë 4,5 milionë euro për të filluar transferimin e lokomotivave. 69 lokomotiva ishin identifikuar tashmë në bashkëpunim me kompanitë GoRail, Operail dhe Skinest Rail; financimi fillestar lejon dorëzimin e të paktën gjashtë lokomotivave, ndërsa Talini kërkon financim shtesë ndërkombëtar për pjesën tjetër.
Sipas qeverisë estoneze, Rusia ka shkatërruar gati 600 lokomotiva ukrainase që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë. Rusia po intensifikon sulmet ndaj infrastrukturës hekurudhore ukrainase, përfshirë një sulm me dron në shtator ndaj një treni pasagjerësh Kiev–Varshavë pranë kufirit polak. Nisma synon ta mbajë në funksion transportin për qytetarët, mallrat dhe ndihmat.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.