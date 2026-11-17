Ukraina godet sërish Urën e Krimesë, Aksyonov konfirmon sulmin dhe pezullimin e trafikut
Forcat ukrainase raportohet se goditën sërish Urën e Krimesë, urën e Kerch-it që lidh Krimenë e pushtuar nga Rusia me Rusinë, më 17 nëntor, siç njofton Kyiv Independent.
Sipas kanalit monitorues ukrainas Exilenova+, urën e goditën dronë ukrainas. Pamjet e dëshmitarëve tregojnë një shpërthim që ndriçon qiellin e natës mbi urë. Kyiv Independent nuk mundi ta verifikonte në mënyrë të pavarur dëmin në kohën e botimit, ndërsa Kievi nuk e kishte komentuar goditjen.
Sulmi erdhi pak pas sulmit masiv rus me raketa balistike në gjithë Ukrainën, ku u goditën urat Veriore dhe Jugore mbi lumin Dnipro në Kiev.
Sergey Aksyonov, kreu i emëruar nga Moska i Krimesë së pushtuar, konfirmoi se forcat ukrainase goditën urën dhe se trafiku u pezullua. Më herët, më 16 nëntor, Ura e Krimesë ishte goditur gjithashtu nga forcat ukrainase.
Ura, e gjatë 19 kilometra, lidh rajonin Krasnodar të Rusisë me gadishullin e Krimesë përtej ngushticës së Kerch-it. Ajo u ndërtua pas pushtimit rus të Krimesë në 2014: pjesa rrugore u hap në 2018 dhe hekurudha e pasagjerëve në 2019. Ura është shënjestër që nga fillimi i pushtimit të plotë — në tetor 2022 u dëmtua nga një kamion-bombë dhe në korrik 2023 nga dronë detarë ukrainas.
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