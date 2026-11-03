Squarespace shkurton 19 për qind të fuqisë punëtore, rreth 300 punonjës, pasi aksionet ranë nga 85 në 44 dollarë
Kompania e platformave të faqeve të internetit po eliminon kryesisht role inxhinierike dhe të produkteve, sipas një dokumenti të SEC-ut të dorëzuar javën e kaluar, ndërsa aksionet e saj u përgjysmuan që nga hyrja në bursë vitin e kaluar
Platforma e ndërtimit të faqeve të internetit Squarespace po shkurton 19 për qind të fuqisë së saj punëtore, afërsisht 300 punonjës, sipas një dokumenti të Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Bursave (SEC) të dorëzuar javën e kaluar, siç njofton TechCrunch, duke cituar dokumentin zyrtar. Shkurtimet do të kryhen kryesisht në rolet inxhinierike dhe të produkteve.
Lajmi vjen ndërsa aksionet e kompanisë kanë rënë nga 85 dollarë gjatë hyrjes në bursë vitin e kaluar në 44 dollarë. Aksionet e Squarespace janë rritur rreth 5.5 për qind që nga fillimi i vitit, por analistët vërejnë se kompania po står përballë konkurrencës nga platformat e reja të AI-së në tregun tradicional të ndërtimit të faqeve.
Shkurtime të mëdha nga puna janë bërë të zakonshme në sektorin e teknologjisë, ndërsa kompanitë drejtohen gjithnjë e më shumë te inteligjenca artificiale. Të hënën, Anthropic njoftoi se do të shkurtojë 4 për qind të fuqisë së saj punëtore.
Në të njëjtën kohë, aksionet e Google ranë me 7 për qind pasi zëvendëspresidenti i saj i kërkimit, Prabhakar Raghavan, u tha punonjësve se kompania po kalon nëpër ‘momentin e saj të iPhone-t’.
Ndryshimi teknologjik tashmë i ka kushtuar me vende pune. Në shtator, Meta pushoi nga puna rreth 600 punonjës nga divizioni i saj i AI-së; në korrik, Microsoft shkurtoi më shumë se 15 mijë vende pune; ndërsa në prill, Google pushoi qindra punonjës nga divizionet e Platformave dhe Pajisjeve.
Squarespace u bë kompani publike në vitin 2021 përmes listimit direkt, pa mbledhur kapital përmes një oferte tradicionale publike fillestare, me një çmim reference prej 50 dollarësh për aksion. Më pas ajo u privatizua nga Permira në vitin 2024, për 7.2 miliardë dollarë.
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