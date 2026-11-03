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Teknologji

Startapi japonez 42AI mbledh 62.5 milionë dollarë për modelet e inteligjencës artificiale që tregtojnë në dollarë

Raundi i ri i financimit e çon vlerësimin e kompanisë në rreth 260 milionë dollarë, me mbështetjen e SoftBank dhe investitorëve nga Sharjah.

· 1 min lexim

Startapi japonez 42AI ka mbledhur 62.5 milionë dollarë në një raund të ri financimi, me mbështetjen e SoftBank dhe investitorëve nga Sharjah, siç njofton Asia Business Daily.

Sipas njoftimit, raundi e çon vlerësimin e kompanisë në rreth 260 milionë dollarë.

42AI zhvillon modele të inteligjencës artificiale të specializuara në tregtimin në dollarë, dhe kompania renditet si aksionari i katërt më i madh i SoftBank.

Financimi i ri do t’i shërbejë zgjerimit të mëtejshëm të platformës së saj të tregtimit të automatizuar.

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