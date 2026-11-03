Musk vendos kufizime mbi Grok-un për ta ndaluar t’u përgjigjet llogarive republikane
Pronari i X dhe themeluesi i xAI-t njoftoi një tavan të ri ditor për përgjigjet e chatbot-it ndaj llogarive pa shenjë verifikimi, ndërsa kërkesa për Grok-un rritet me shpejtësi.
Elon Musk ka vendosur një kufizim mbi Grok-un, chatbot-in e inteligjencës artificiale të kompanisë së tij xAI, për ta parandaluar t’u përgjigjet llogarive të caktuara republikane në platformën X, siç njofton Newsweek, duke cituar njoftimin e vetë Musk-ut në X.
Në njoftimin e tij, Musk sqaron mekanizmin: lëvizja republikane sfidon llogaritë e tyre pa shenjë verifikimi që të përmendin Grok-un dhe t’i shkruajnë atij, dhe Grok-u u përgjigjet.
Sipas Musk-ut, kufizimi i ri zbatohet mbi përgjigjet ndaj llogarive pa verifikim dhe vendos tre tavanë ditorë, të krahasueshëm me tavanët që vlejnë për llogaritë njerëzore. Musk e paraqet masën edhe si përgjigje ndaj kërkesës në rritje të shpejtë për shërbimin.
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