Netflix blen të drejtat botërore të «Jack of Spades» të Joel Coen: misteri gotik me Josh O’Connor del në kinema në vjeshtën e 2027-ës
Filmi i ri i Joel Coen, i shkruar bashkë me Ethan Coen, Eleanor Catton dhe Conor McPherson, do të shfaqet fillimisht në kinema në vjeshtën e 2027-ës dhe më pas në Netflix; në kast luajnë Patsy Ferran, Josh O'Connor, Damian Lewis dhe Lesley Manville.
Netflix ka blerë të drejtat botërore të filmit të ri të Joel Coen, «Jack of Spades», dhe ka premtuar se filmi do të dalë fillimisht në kinema në vjeshtën e vitit 2027, përpara se të mbërrijë në platformën e transmetimit më vonë po atë vit — siç njofton TheWrap.
Netflix e përshkruan filmin si një mister gotik të zymtë, plot intriga e tradhti, i vendosur në Malësitë piktoreske të Skocisë në fund të shekullit XIX. Skenari, i shkruar nga Eleanor Catton, Joel dhe Ethan Coen dhe Conor McPherson, bazohet në romanin e vitit 1901 «The Alien: A Story of Middle Age» të Frances Frederica Montrésor; prania e Ethan-it mes skenaristëve e bën filmin një ribashkim në shkrim të dy vëllezërve.
Në kast luajnë Patsy Ferran në rolin kryesor të Esther Mordaunt, Josh O’Connor, Damian Lewis dhe Lesley Manville. Producentë janë Robert Graf, Frances McDormand, vetë Joel Coen, Steven Rales për Indian Paintbrush dhe Graham Broadbent e Pete Czernin për Blueprint Pictures, ndërsa producent ekzekutiv është Donald MacKinnon; shitja u ndërmjetësua nga UTA, që përfaqëson vëllezërit Coen.
Pas kamerës qëndron drejtori i fotografisë Bruno Delbonnel, bashkëpunëtori i vjetër i vëllezërve («Inside Llewyn Davis») dhe i filmit të parë solo të Joel-it, «The Tragedy of Macbeth» (2021), ndërsa muzikën e ka kompozuar Carter Burwell, kompozitori i rregullt i filmave të Coen-ëve.
«Jack of Spades» është filmi i dytë solo i Joel Coen pas «The Tragedy of Macbeth» dhe e rikthen atë te Netflix, që më 2018 publikoi «The Ballad of Buster Scruggs» — filmin e fundit që Joel dhe Ethan Coen realizuan së bashku, i nominuar për tre çmime Oscar.
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