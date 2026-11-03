Gjykata Supreme refuzon kërkesën urgjente të administratës Trump për veçimin e fletëvotimeve të Kalifornisë
Gjykata Supreme e SHBA nuk do ta detyrojë Kaliforninë të veçojë fletëvotimet e rreth 20 mijë votuesve të regjistruar, të cilët administrata Trump i dyshon si joshtetas; kërkesa urgjente e Departamentit të Drejtësisë u refuzua të hënën, një ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit, pa asnjë mospajtim publik nga gjyqtarët.
Gjykata Supreme e SHBA refuzoi të hënën kërkesën urgjente të Departamentit të Drejtësisë, të dorëzuar po atë ditë, e cila synonte të ndalonte numërimin e fletëvotimeve të mbi 20 mijë votuesve të regjistruar në Kaliforni derisa të verifikohej shtetësia e tyre, siç njofton USA Today. Zgjedhjet e 3 nëntorit vendosin kontrollin e Kongresit.
Asnjë gjyqtar nuk shprehu publikisht mospajtim. Sipas Democracy Docket, gjyqtarja Elena Kagan ia kaloi kërkesën gjithë gjykatës, e cila e refuzoi pa shpjegim, vetëm pak orë pas dorëzimit. Kalifornia thotë se ka tashmë garanci për integritetin e zgjedhjeve dhe e quajti procesin e hartimit të listës nga administrata “thellësisht të dyshimtë”. Kushtetuta ua jep përgjegjësinë për rregullimin e zgjedhjeve federale shteteve dhe Kongresit, jo pushtetit ekzekutiv.
Kërkesa ishte refuzuar më parë edhe në instancat më të ulëta. Më 28 tetor, gjykatësi federal David Carter e kishte refuzuar të njëjtën kërkesë, duke shkruar: “Kurrë më parë në historinë amerikane qeveria federale, në prag të zgjedhjeve, nuk ka kërkuar të detyrojë një shtet dhe një qeveri lokale të braktisin procedurat e tyre kushtetuese zgjedhore dhe t’i nënshtrohen vullnetit të pushtetit ekzekutiv”. Carter tha gjithashtu se administrata nuk dha prova të mjaftueshme se lista u hartua me një proces “të besueshëm”.
Gjykata e Apelit e Qarkut të Nëntë e refuzoi kërkesën me votim 2-1, siç njofton Bloomberg Law. Gjyqtarët Mark Bennett dhe Gabriel Sanchez shkruan se nuk ka mënyrë të realizueshme për të identifikuar e veçuar fletëvotimet e individëve të caktuar pa efekte potencialisht katastrofike në gjithë sistemin. Gjyqtari Patrick Bumatay, në mospajtim, e quajti kërkesën e qeverisë të arsyeshme, sepse “kjo zgjidhje nuk do të anulonte asnjë votë, por do të jepte kohë për verifikimin e të drejtës së votës të të dyshuarve si joshtetas”.
Megjithatë, numri real i fletëvotimeve në kontest ka gjasa të jetë shumë më i vogël se 20 mijë, sipas NPR, sepse shumë persona në listën e Departamentit të Drejtësisë nuk kishin regjistrim aktiv votuesi dhe nuk u ishin dërguar fletëvotime. Departamenti i Drejtësisë e kishte paditur Kaliforninë në tetor, duke pretenduar se shteti pengon zbatimin e ligjit që e bën vepër penale votimin e joshtetasve në zgjedhjet federale.
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