Ermelinda Meksi: Nëse kjo i ndodh kryetarit të bashkisë, çfarë mund t’i ndodhë qytetarit të zakonshëm?
Ish-ministrja kërkon që ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, të sqarojë publikisht rrethanat dhe ligjshmërinë e vizitës te Erion Veliaj në burgun e Fierit
Ish-ministrja Ermelinda Meksi ka reaguar për vizitën e ministrit të Drejtësisë, Toni Gogu, te kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, në burgun e Fierit.
Në një postim në rrjetet sociale, të cituar nga BalkanWeb, Meksi ngre pyetjen: “Nëse kjo i ndodh një kryetari bashkie, me çfarë garancish mbrohet qytetari i zakonshëm?”
Sipas saj, mohimi i ministrit Gogu nuk mjafton. Ajo kërkon një sqarim publik për rrethanat dhe ligjshmërinë e vizitës.
Reagimi i Meksit është një thirrje për transparencë mbi vizitën e ministrit Gogu, në një kohë kur versionet për përmbajtjen e takimit mes Gogut dhe Veliajt mbeten të kundërta: Veliaj ka deklaruar se është kërcënuar nga kryeministri Edi Rama se duhet të jepte dorëheqjen dhe ta dorëzonte kreun e Bashkisë te Arbër Hajdari, ndërsa Gogu e ka mohuar.
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