Artan Hoxha zbulon telefonatën me avokatin e Veliajt: Ndreca bisedë të tensionuar deri në ofendime me Ramën
Gazetari Artan Hoxha thotë se Veliaj dhe avokati i tij Plarent Ndreca janë vendosur “para togës së pushkatimit”.
Gazetari Artan Hoxha ka zbuluar një bisedë telefonike me avokatin e Erion Veliajt, Plarent Ndreca, lidhur me përplasjen e këtij të fundit me kryeministrin Edi Rama.
Situatën mes palëve gazetari e përmblodhi me shprehjen se ata janë “para togës së pushkatimit”.
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