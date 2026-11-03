“Rama më telefonoi sot, patëm bisedë të tensionuar dhe me fyerje”, Ndreca tregon përplasjen me kryeministrin
Avokati i Erion Veliajt tregon telefonatën e tensionuar me kryeministrin Edi Rama, i cili e akuzon se ka nxitur pavarësinë e kryebashkiakut prej tij
Avokati i kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, Plarent Ndreca, ka deklaruar se kryeministri Edi Rama e ka telefonuar sot dhe se telefonata e fundit mes tyre është shoqëruar me tension dhe me fyerje të rënda.
Duke folur në emisionin “Opinion”, siç njofton BalkanWeb, Ndreca tha se kryeministri mendon se ai është nxitësi i pavarësisë së Veliajt ndaj Ramës dhe i largimit të kryebashkiakut prej tij.
Ndreca shtoi se ai nuk është këshilltari i vetëm ligjor i Veliajt.
Deklaratat vijnë në vazhdën e përplasjes për takimin në burgun e Fierit: Veliaj ka pretenduar se Rama, nëpërmjet ministrit të Drejtësisë Toni Gogu, i ka bërë presion, ndërsa Gogu ka pranuar takimin me Veliajn në paraburgimin e Fierit, por ka mohuar pjesën tjetër të pretendimeve.
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