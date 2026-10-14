«Spirit Guardians», kandidatura e Vietnamit për Oscar, siguron shpërndarje në Amerikën e Veriut dhe në disa kontinente
Epika historike e regjisorit Nguyen Phan Quang Binh, për shtatë luftëtarët që fshehin vendvarrimin e perandorit të parë, do të nisë shfaqjet globale në fund të tetorit, pas premierës në Toronto dhe shfaqjeve në Busan
Epika historike vietnameze «Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor» ka siguruar një marrëveshje të rëndësishme shpërndarjeje ndërkombëtare, siç njofton Screen Daily. Kompania 3388 Entertainment ka blerë të drejtat e shfaqjes në kinema për Amerikën e Veriut, Australinë dhe territore në Europë e Azi, ndërsa shfaqjet globale pritet të nisin në fund të tetorit 2026.
Filmi i regjisorit Nguyen Phan Quang Binh është kandidatura zyrtare e Vietnamit për Oscar 2027 në kategorinë e filmit ndërkombëtar — një përzgjedhje kombëtare, jo ende një nominim. Shitjen e të drejtave teatrale e ka bërë kompania vietnameze BHD, e cila ka mbajtur të drejtat joteatrale dhe ato plotësuese dhe po vijon negociatat për territore të tjera, pas prezantimit të filmit në Festivalin e Busanit.
Ngjarja zhvillohet në shekullin e dhjetë: pas vdekjes së perandorit të parë, shtatë luftëtarë marrin misionin sekret të transportojnë 99 arkivole nëpër mbretëri, për të fshehur vendvarrimin e vërtetë të sovranit nga armiqtë që duan ta përdhosin. Në kast janë Tuan Tran, Johnny Tri Nguyen, Thien Tu dhe Tu Long; për Johnny Tri Nguyen ky është filmi i parë vietnamez pas gati një dekade, ndërsa ai ka firmosur edhe koreografinë e skenave të aksionit.
«Spirit Guardians» u shfaq për herë të parë në Vietnam në fund të gushtit dhe pati premierën e Amerikës së Veriut në programin Gala të Festivalit të Torontos, ndërsa më pas u shfaq edhe në Busan, në seksionin A Window on Asian Cinema. Prodhimi, i xhiruar në peizazhet e Ninh Binh-it, është raportuar si më i kushtueshmi në historinë e kinemasë vietnameze, me një buxhet rreth 100 miliardë dongë.
Me marrëveshjen e re, filmi nis në fund të tetorit rrugëtimin e tij në kinematë e disa kontinenteve — një hap i rrallë për kinemanë vietnameze, e cila rrallë arrin shpërndarje kaq të gjerë teatrale jashtë Azisë.
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