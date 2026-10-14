🌤️
Tiranë 9°C · Kryesisht kthjellët 14 Tetor 2026
S&P 500 7,807 ▼0.06%
DOW 51,851 ▲0.38%
NASDAQ 27,204 ▼0.15%
NAFTA 94.62 ▲0.51%
ARI 4,183 ▲0.14%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $83,306 ▲ +1.44% ETH $2,501 ▲ +1.38% XRP $1.3662 ▲ +1.28% SOL $106.7400 ▲ +0.38%
S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 94.62 ▲0.51 % ARI 4,183 ▲0.14 % S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 94.62 ▲0.51 % ARI 4,183 ▲0.14 %
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
14 Tet 2026
Breaking
Drejtori i GameStop, Ryan Cohen, blen aksione për gati 23 milionë dollarë dhe e çon pjesën e tij në 9.1% Rubio do të vizitojë Indinë dhe Uzbekistanin më 17–22 tetor, në fokus bashkëpunimi energjetik «DISCO» në Amsterdam: Wereldmuseum e kthen një kat prej 835 metrash katrorë në pistë vallëzimi Reece Weaver zgjat sërish qëndrimin në «Chicago»: Roxie Hart-i i saj luhet deri më 15 nëntor në Broadway Peristeri përmbys Varesen në Itali: fiton 85-82 dhe bën 2/2 në Basketball Champions League
Menu
Sporti

Interi dështon përsëri, Barça ngjitet lart, Bayern ndalet

· 2 min lexim

Fushata e Interit në Ligën e Kampionëve po bëhet gjithnjë e më e ndërlikuar. Pasi humbën ndaj Real Madridit në Bernabeu, zikaltërit u mposhtën edhe në San Siro, 4-3 përballë Brugge-s. Belgët morën epërsinë me anë të penalltisë së Tresoldi, por Interi u përgjigj me anë të Lautaros. Në pjesën e dytë, sulmuesi, i lakmuar nga Italia dhe Gjermania, doli në qendër të vëmendjes, duke shënuar dy gola të tjerë përpara golit të dytë të Toros. Vermant dhe Bonny gjithashtu gjetën rrjetën në sekondat e fundit, por goli i këtij të fundit ishte i parëndësishëm.

Një tjetër surprizë e këtij sezoni të Ligës së Kampionëve erdhi nga Norvegjia, ku Bayern mbeti në disavantazh, u rikuperua dhe më pas u ndal në një barazim 3-3 përballë Viking.

Barcelona gjithashtu mbeti në disavantazh, por më pas u rikuperua për të fituar 4-1 kundër Galatasaray. Arsenali fitoi pastër kundër Lille 3-0, Atlético Madrid kundër United 2-0 dhe Leipzig në shtëpi kundër PSV 1-0.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu