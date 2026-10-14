Interi dështon përsëri, Barça ngjitet lart, Bayern ndalet
Fushata e Interit në Ligën e Kampionëve po bëhet gjithnjë e më e ndërlikuar. Pasi humbën ndaj Real Madridit në Bernabeu, zikaltërit u mposhtën edhe në San Siro, 4-3 përballë Brugge-s. Belgët morën epërsinë me anë të penalltisë së Tresoldi, por Interi u përgjigj me anë të Lautaros. Në pjesën e dytë, sulmuesi, i lakmuar nga Italia dhe Gjermania, doli në qendër të vëmendjes, duke shënuar dy gola të tjerë përpara golit të dytë të Toros. Vermant dhe Bonny gjithashtu gjetën rrjetën në sekondat e fundit, por goli i këtij të fundit ishte i parëndësishëm.
Një tjetër surprizë e këtij sezoni të Ligës së Kampionëve erdhi nga Norvegjia, ku Bayern mbeti në disavantazh, u rikuperua dhe më pas u ndal në një barazim 3-3 përballë Viking.
Barcelona gjithashtu mbeti në disavantazh, por më pas u rikuperua për të fituar 4-1 kundër Galatasaray. Arsenali fitoi pastër kundër Lille 3-0, Atlético Madrid kundër United 2-0 dhe Leipzig në shtëpi kundër PSV 1-0.
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