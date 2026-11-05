Brittney Griner do të pilotojë programin e ri për trajnerë të Unrivaled, gjashtë lojtare në grupin rezervë për sezonin e tretë
Unrivaled njoftoi të mërkurën nga Miami grupin rezervë të lojtareve për sezonin e tretë: Kaila Charles, Brittney Griner, Gabriela Jaquez, Raven Johnson, Ta’Niya Latson dhe Olivia Nelson-Ododa, siç bën të ditur njoftimi zyrtar i ligës 3 kundër 3.
Lojtaret e grupit rezervë do të stërviten çdo ditë me një staf të dedikuar performance dhe do të kenë akses të plotë në të njëjtat kushte si të gjitha sportistet e Unrivaled gjatë gjithë sezonit. Kur të ndodhë një dëmtim, lojtaret nga grupi do t’u caktohen klubeve sipas nevojës dhe, pasi të përfundojnë rolin e tyre, do të kthehen në grup deri në caktimin tjetër.
«Jemi të emocionuar të mirëpresim Kaila, Gabriela, Raven, Ta’Niya dhe Olivia në Unrivaled», tha presidentja e basketbollit të ligës, Clare Duwelius, duke shtuar se grupi rezervë ishte vendimtar për suksesin e ligës sezonin e kaluar.
Vëmendja më e madhe shkon te Brittney Griner. Lojtarja themeluese e Unrivaled rikthehet për sezonin e tretë si pjesë e grupit rezervë, ku do të pilotojë programin e ri të ligës për zhvillimin e lojtareve-trajnere: përmes mentorimit nga trajnerët kryesorë të Unrivaled dhe përvojës praktike në trajnim, Griner do të zhvillojë aftësitë e saj drejtuese dhe të trajnimit, duke vazhduar njëkohësisht të konkurrojë në fushë. Griner luajti për Phantom BC në 2025 dhe Vinyl BC në 2026, me mesatare karriere në ligë prej 13.0 pikësh dhe 5.0 kërcimesh për ndeshje; rekordi i saj personal, 29 pikë e 9 kërcime kundër Mist BC më 24 janar 2025, ishte një nga pesë paraqitjet e saj me 20 pikë në sezonin hapës.
Ndër emrat e tjerë, Kaila Charles e mbylli sezonin e dytë me Golden State Valkyries — dhe të gjashtin në WNBA — me titullin kampion, me mesatare 6.3 pikë dhe rekorde personale prej 4.7 kërcimesh e 1.4 asistimesh për ndeshje. Gabriela Jaquez u zgjodh e pesta në draftin WNBA 2026 nga Chicago Sky, me mesatare 7.1 pikë e 3.0 kërcime, dhe ishte pjesë kyçe e titullit NCAA 2026 të UCLA-së. Raven Johnson u zgjodh e dhjeta nga Indiana Fever pasi udhëhoqi South Carolina drejt dy titujve kombëtarë (2022, 2024) dhe u shpall Lojtarja Mbrojtëse e Vitit në SEC për 2026; me Fever ajo luajti 39 ndeshje me mesatare 3.1 pikë e 1.7 asistime.
Ta’Niya Latson u zgjodh e 20-ta nga Los Angeles Sparks, pasi në 2025 udhëhoqi gjithë vendin në shënime me 25.2 pikë për ndeshje te Florida State, ndërsa Olivia Nelson-Ododa e mbylli sezonin e pestë në WNBA me rekorde personale prej 10.1 pikësh, 5.9 kërcimesh dhe 1.6 asistimesh për ndeshje.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.