Apple ul buxhetet e inteligjencës artificiale për punonjësit: kufiri ditor për inxhinierët bie nga 300 në 200 dollarë
Kompania po shqyrton ulje të mëtejshme deri në 100 dollarë për ekipet inxhinierike dhe deri në 25 dollarë për grupet e tjera, ndërsa shpenzimet për token-ët e inteligjencës artificiale vihen nën kontroll, raporton Bloomberg.
Apple ka ulur buxhetet për përdorimin e inteligjencës artificiale nga punonjësit, në kuadër të një përpjekjeje më të gjerë për kontrollin e kostove, edhe pse kompania kërkon të zgjerojë përdorimin e inteligjencës artificiale në të gjitha operacionet e saj, siç njofton Reuters, duke cituar Bloomberg, i cili raportoi të mërkurën duke iu referuar personave që janë në dijeni të çështjes.
Muajin e kaluar, në tetor, Apple uli kufirin ditor të shpenzimeve për inteligjencën artificiale për disa inxhinierë, nga 300 në 200 dollarë, sipas raportimit të TechCrunch, i cili gjithashtu citon Bloomberg. Kompania po shqyrton ulje të mëtejshme për disa ekipe inxhinierike, potencialisht deri në 100 dollarë në ditë.
Ndërkohë, disa grupe jo-inxhinierike tashmë punojnë me një kufi ditor prej 100 dollarësh, i cili mund të ulet deri në 25 dollarë. Punonjësit që kanë nevojë për qasje më të madhe në mjetet e inteligjencës artificiale mund të kërkojnë përjashtime nga drejtuesit e lartë.
Buxhetet mbulojnë “token”-ët e inteligjencës artificiale, njësitë e të dhënave që përpunohen nga modele si ChatGPT i OpenAI, Claude i Anthropic dhe Gemini i Google. Lëvizja pasqyron një tendencë më të gjerë, ku kompanitë e teknologjisë po shqyrtojnë me kujdes shpenzimet për inteligjencën artificiale, pasi fillimisht inkurajuan përdorimin e gjerë të saj; Bloomberg së fundmi raportoi se Goldman Sachs kufizoi qasjen në disa mjete kodimi me inteligjencë artificiale pas një shqyrtimi të produktivitetit dhe menaxhimit të riskut.
Apple nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese të Reuters për koment, ndërsa TechCrunch gjithashtu i është drejtuar Apple për koment.
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