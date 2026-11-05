Gabby Williams kryeson Laces BC, zbulohen formacionet e Unrivaled për 2027 me ndalesë edhe në Detroit
Nëse nuk ju mjaftoi Gabby Williams që udhëhoqi Golden State Valkyries drejt titullit kampion në WNBA, përgatituni ta shihni sërish në janar: MVP-ja e finaleve do të luajë sezonin e saj të parë në Unrivaled me Laces BC, siç njofton USA Today pas shfaqjes «Unrivaled Club Roster Reveal Show» të së mërkurës, ku u zbuluan formacionet e sezonit 2027.
Te Laces BC, që sezonin e kaluar e mbylli me bilanc 10-4 përpara se të eliminohej nga Vinyl BC në raundin e parë të play-off-eve, Williams do të ketë përkrah debutueset Marine Johannès dhe Jess Shepard, ndërsa listën e plotësojnë Jackie Young, Maddy Siegrist dhe Satou Sabally, me trajner Andrew Wade.
Kampionia në fuqi e ligës është Mist BC e Breanna Stewart. Stewart rikthehet te Mist së bashku me një tjetër kampione të Valkyries, Veronica Burton, ndërsa formacioni plotësohet nga Bridget Carleton, Arike Ogunbowale, Kiki Rice dhe Izzy Harrison, nën drejtimin e trajnerit Zach O’Brien.
Ndër debutueset e tjera spikat Olivia Miles, Rookie of the Year në WNBA, e cila do të luajë për Hive BC, ndërsa në listën e Vinyl BC figuron edhe Flau’jae Johnson, e shënuar si lojtare në sezonin e saj të parë në ligë.
Liga 3 kundër 3 me 48 lojtare nis sezonin 2027 më 8 janar. Tetë trajnerët i ndërtuan formacionet përmes një kombinimi të mbrojtjes së lojtareve, draftit dhe bashkëpunimit me ligën.
Për komunitetin shqiptar në Michigan lajmi më i bukur është kalendari: Unrivaled do të vizitojë tetë qytete dhe më 11 janar 2027 ndalet në Detroit, në Little Caesars Arena. Sezoni hapet më 8 janar në Boston (TD Garden) dhe Los Angeles (Intuit Dome); po më 11 janar liga luan edhe në San Francisco (Chase Center), më 22 janar në New York (Barclays Center), më 24 janar në Minneapolis (Target Center), më 12 shkurt në Houston (Toyota Center) dhe më 15 shkurt në Philadelphia (Xfinity Mobile Arena).
Formacionet e plota 2027, sipas USA Today: Breeze BC (trajner Jarell Christian): Paige Bueckers, Kahleah Copper, Dominique Malonga, Kaitlyn Chen, DiJonai Carrington, Monique Billings. Hive BC (Barb Turner): Olivia Miles, Sonia Citron, Cameron Brink, Natisha Hiedeman, Rae Burrell, Naz Hillmon. Laces BC (Andrew Wade): Jackie Young, Gabby Williams, Jess Shepard, Marine Johannès, Maddy Siegrist, Satou Sabally. Lunar Owls BC (Pokey Chatman): Courtney Williams, Marina Mabrey, Napheesa Collier, Skylar Diggins, Sydney Taylor, Temi Fágbénlé. Mist BC (Zach O’Brien): Veronica Burton, Bridget Carleton, Breanna Stewart, Arike Ogunbowale, Kiki Rice, Izzy Harrison. Phantom BC (Roneeka Hodges): Kelsey Plum, Kayla McBride, Aaliyah Edwards, Natasha Cloud, Tiffany Hayes, Li Yueru. Rose BC (Nola Henry): Chelsea Gray, Brittney Sykes, Shakira Austin, Aziaha James, Lexie Hull, Kayla Thornton. Vinyl BC (Teresa Weatherspoon): Allisha Gray, Rhyne Howard, Dearica Hamby, Jordin Canada, Flau’jae Johnson, Aneesah Morrow. Lojtaret e shënuara në listat zyrtare si debutuese janë ato në sezonin e tyre të parë në Unrivaled.
Liga njoftoi edhe gjashtë lojtaret e grupit rezervë — Kaila Charles, Brittney Griner, Gabriela Jaquez, Raven Johnson, Ta’Niya Latson dhe Olivia Nelson-Ododa — të cilat do të stërviten çdo ditë dhe do t’u bashkohen klubeve kur të ketë dëmtime.
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