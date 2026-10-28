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Zvezda shkërmoq Makabin në Beograd 100:78, Karter me 24 pikë dhe gjashtë treshe

Crvena Zvezda mposhti Makabi Tel Avivin 100:78 në Arenën e Beogradit në xhiron e tetët të Euroligës. Tajson Karter shkëlqeu me 24 pikë, Kristijan Koloko debutoi për beogradasit, të cilët shkuan në bilancin 5-3.

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Basketbollistët e Crvena Zvezdës gjatë një ndeshjeje të Euroligës në Beograd (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Crvena Zvezda e Beogradit shënoi fitoren më bindëse të sezonit në Euroligë, duke mposhtur Makabi Tel Avivin me rezultat 100:78 në Arenën e Beogradit, në ndeshjen e xhiros së tetët. Siç raporton Mozzart Sport, beogradasit e zgjidhën çështjen e fituesit që në pjesën e parë, të cilën e mbyllën me 25 pikë epërsi (55:30), pas çerekëve 34:15 dhe 21:15; mysafirët i fituan ngushtë dy çerekët e dytë (23:25 dhe 22:23), por pa e rrezikuar asnjëherë fitoren e vendasve.

Protagonisti i mbrëmjes ishte Tajson Karter, i cili, sipas Mozzart Sport, luajti ndeshjen më të mirë me fanellën kuqebardhë: 24 pikë, me 6 treshe nga 10 tentime dhe 5 kërcime. E ndoqën Xhared Batler me 21 pikë dhe Xhordan Nvora me 18, ndërsa Kris Xhons shtoi 8 pikë dhe 9 asistime. Në qendër të vëmendjes ishte edhe debutimi i përforcimit Kristijan Koloko, i cili e nisi ndeshjen në pesëshen e parë dhe shënoi 6 pikë, duke e hapur takimin me një ngulitje spektakolare pas asistimit të Xhonsit.

Te Makabi, më i miri ishte Xhimi Klark me 19 pikë, ndërsa Roman Sorkin shtoi 13. Izrealitët e gjetën ritmin sulmues vetëm pas pushimit, por diferenca e krijuar në pjesën e parë ishte e pakapshme. Zvezda shënoi gjithsej 16 treshe; rekordi ekipor mbetet 17, ndërsa gjashtë treshet e Karterit e barazojnë rekordin e klubit për një ndeshje, që e ndan me Nemanja Nedoviqin, Rokas Giedraitisin, Ajzea Kenanin, Tejlor Roçestien dhe Xhejms Feldinin.

Me këtë fitore, skuadra e trajnerit Ibon Navaro shkon në bilancin 5-3 në Euroligë dhe e pret ndeshjen e radhës të enjten në orën 20:00, sërish në Arenën e Beogradit, kundër Bajernit të Mynihut.

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