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Serbia

Kandidati për ambasador të SHBA-së në Serbi: Do ta nxis Beogradin të zgjedhë të ardhmen me SHBA-në, e jo me Rusinë dhe Kinën

Senatori Chris Murphy i kërkoi Michael Young-ut dhe Ronald Johnson-it të garantojnë se nuk do t'i promovojnë bizneset e familjes Trump në postet e tyre diplomatike – të dy kandidatët shmangën një "jo" të drejtpërdrejtë.

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Komiteti i Senatit për Marrëdhënie me Jashtë i Shteteve të Bashkuara mbajti më 17 shtator 2026 seancën dëgjimore për konfirmimin e Michael Young-ut, kandidatit të presidentit Donald Trump për ambasador në Serbi. Në të njëjtën seancë u dëgjua edhe Ronald Johnson, i nominuar për ambasador në Bosnje e Hercegovinë.

Senatori demokrat Chris Murphy nga Connecticut, anëtari me gradën më të lartë të nënkometit për Evropën, i vuri të dy kandidatët para një pyetjeje të drejtpërdrejtë: a do të zotohen se nuk do ta përdorin postin e ambasadorit për të promovuar projektet e biznesit të familjes Trump në rajon, duke theksuar se djali i presidentit ka projekte aktive të familjes në Serbi. Asnjëri prej tyre nuk dha një “jo” të prerë.

Sipas mediave serbe Danas dhe N1, Young deklaroi gjatë seancës se do ta nxisë Beogradin të zgjedhë një të ardhme me Shtetet e Bashkuara, e jo me Rusinë dhe Kinën, duke shtuar se thellimi i bashkëpunimit të mbrojtjes me Serbinë do të jetë ndër prioritetet e tij kryesore nëse konfirmohet.

Trump e nominoi Young-un në qershor të vitit 2026. Ai nuk është diplomat karriere: nën presidentin George H. W. Bush shërbeu si zëvendëskëshilltar juridik (1989–1991), zëvendësnënsekretar për çështje ekonomike dhe bujqësore (1991–1993) dhe ambasador për tregtinë dhe mjedisin (1992–1993). Ai ka punuar në bisedimet për ribashkimin e Gjermanisë, marrëveshjen NAFTA dhe Raundin e Uruguait, ndërsa në vitet 1998–2005 ishte anëtar, nënkryetar dhe kryetar i Komisionit të SHBA-së për Lirinë Fetare Ndërkombëtare (USCIRF).

Foto: Vlada Marinković / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Burimi: Danas

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