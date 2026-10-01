Trashëgimia e Edmonia Lewis eksplorohet në Montana: akti i dytë i «Chisel & Razor» hapet më 11 tetor
Hapësira jo-fitimprurëse e artit Tinworks në Bozeman i kushton aktin e dytë të ekspozitës «Chisel & Razor: The Artistic Legacies of Edmonia and Samuel Lewis» skulptores së parë ndërkombëtarisht të njohur afro-amerikane dhe indigjene, me vepra bashkëkohore të Sanford Biggers, Andrea Carlson, Kelly Church, Athena LaTocha dhe një komision të ri nga Auriea Harvey.
Ekspozita dy-pjesëshe «Chisel & Razor: The Artistic Legacies of Edmonia and Samuel Lewis» në Tinworks Art, Bozeman, Montana, është pjesë e një homazhi qytetor për skulptoren e ndjerë afro-amerikane dhe indigjene Edmonia Lewis dhe lidhjet e saj me zonën, siç njofton Hyperallergic. Akti i parë iu kushtua vëllait të saj, Samuel-it, ndërsa akti i dytë, që hapet më 11 tetor dhe qëndron i hapur deri në prill 2027, i kushtohet Edmonia-s.
Kuratorja Melissa Ragain shpjegon: «Mendoj se si historianë kalojmë shumë kohë duke pyetur veten sesi dikush aq i shquar sa Edmonia Lewis mund të jetë lënë në harresë, por ka breza artistësh që e kanë shikuar me kujdes që nga vitet 1860».
Ekspozita e Tinworks-it qëllimisht nuk përfshin veprat e vetë Lewis-it, por bashkon artistë bashkëkohorë për të kuptuar jetën dhe trashëgiminë e saj. Në aktin e dytë përfshihen Sanford Biggers, Andrea Carlson, Kelly Church, Athena LaTocha, si edhe një komision i ri i Auriea Harvey-t, «Edmonia Triumphalis» (2026), që imagjinon një histori spekulative ku Edmonia udhëton në Bozeman për të vizituar Samuel-in — diçka që nuk ndodhi kurrë në realitet. Harvey, si Lewis, është skulptore afro-amerikane që jeton dhe punon në Romë.
Krahas kësaj, Muzeu i Rockies në Bozeman prezanton veprat origjinale të Edmonia-s (17 tetor 2026 – 12 shtator 2027).
Kontekst: Edmonia Lewis (1844–1907) ishte skulptorja e parë ndërkombëtarisht e njohur afro-amerikane dhe indigjene (Anishinaabe/Ojibwe), që punoi në Romë në stilin neoklasik; kryevepra e saj, «The Death of Cleopatra» (1876), u prezantua në Ekspozitën e Filadelfias. Vëllai i saj, Samuel W. Lewis, performues, sipërmarrës dhe lider komunitar në Bozeman, financoi karrierën e saj.
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