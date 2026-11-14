Koleksioni i Ileana Sonnabend del në ankand për deri në 66 milionë dollarë, ndërsa Roma i kushton ekspozitën “Fireworks”
Njëzet vepra nga trashëgimia e galeristes legjendare — mes tyre Lichtenstein, Warhol, Johns dhe Koons — dalin më 19 nëntor te Christie’s në Nju Jork, ndërsa në Palazzo delle Esposizioni në Romë ekspozohen 50 vepra të artistëve që ajo mbështeti gjatë karrierës.
Vepra nga koleksioni i galeristes legjendare Ileana Sonnabend (1914–2007) dalin javën e ardhshme në ankand në Nju Jork, me vlerësime që shkojnë nga 43 deri në 66 milionë dollarë, siç njofton Artnet News. Paralelisht, trashëgimia e saj festohet në Romë me ekspozitën “Fireworks: Ileana Sonnabend and the Contemporary Art Boom” në Palazzo delle Esposizioni.
Më 19 nëntor, Christie’s përfshin 20 vepra nga trashëgimia e Sonnabend, të dorëzuara nga djali i saj i adoptuar Antonio Homem, në ankandin e mbrëmjes të artit të shekullit XXI. Mes tyre ka piktura të Andy Warhol, Roy Lichtenstein dhe Jasper Johns, si dhe dy skulptura të Jeff Koons. Shitja vjen pas një ankandi prej 11 milionë dollarësh në Paris muajin e kaluar dhe është pjesa e dytë e koleksionit që del në treg këtë vjeshtë.
Vlerësimi më i lartë është për “Large Spool” (1963) të Lichtenstein, 10 deri në 15 milionë dollarë, ndërsa “Campbell’s Soup Can (Turkey Noodle)” (1962) e Warhol vlerësohet 6 deri në 8 milionë dollarë, “Hulk (Friends)” (2004–12) e Koons 3,5 deri në 5,5 milionë dhe “Numbers” (1957) e Johns 3 deri në 5 milionë dollarë. Të ardhurat nga shitja e “Large Spool” dhe e veprës së Warhol do të shkojnë për fondacionin që ruan trashëgiminë e saj.
Ekspozita e Romës, e hapur në fillim të nëntorit, mbledh 50 vepra të rreth tridhjetë e gjashtë artistëve që Sonnabend i mbështeti përmes galerive të saj në Paris, Gjenevë dhe Nju Jork. Në qendër qëndron “Balloon Venus Lespugue (Orange)” (2013–19) e Koons, skulpturë rreth 2,7 metra e lartë. Ekspozita, e kuruar nga Mario Codognato, është ndërtuar në mënyrë tematike dhe jo kronologjike: në një sallë, Venusi i Koons qëndron përballë “Cristoforo Colombo” (1996–98) me terrakotë të glazuruar të Luigi Ontani dhe “Pistol” (1964) të Lichtenstein.
Sonnabend hapi galerinë e Parisit në vitin 1962, ku mbajti ekspozita personale për Johns dhe Robert Rauschenberg dhe prezantoi debutimin europian të Warhol me pikturat “Death and Disaster”. Në fillim të viteve ’70, e kthyer në Nju Jork, ajo i prezantoi publikut amerikan artistët italianë të Arte Povera, si Michelangelo Pistoletto dhe Jannis Kounellis. Në fillim të viteve ’80 ajo nisi të përfaqësonte Koons, i cili më 2019 vendosi rekordin e ankandit për një artist të gjallë, kur “Rabbit” (1986) u shit për 91,1 milionë dollarë te Christie’s. Koleksionisti Peter M. Brant e ka quajtur Sonnabend zotëruesen e “njërit prej syve më të mëdhenj të kohës së saj”.
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