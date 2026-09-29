Trump hedh poshtë raportin se i ka ofruar Iranit lehtësim të sanksioneve ose zhbllokimin e fondeve
Presidenti Donald Trump mohoi të hënën, një raport nga faqja e internetit amerikane e lajmeve Axios, duke theksuar se nuk i ofroi Iranit as heqjen e sanksioneve të vendosura kundër tij, as zhbllokimin e fondeve të Republikës Islamike të bllokuara jashtë vendit, në këmbim të një marrëveshjeje mbi programin e energjisë bërthamore të Teheranit, mes përpjekjeve të reja nga ndërmjetësuesit.
“Axios sapo publikoi një artikull ku thuhej se ‘Trump’ ofroi heqjen e sanksioneve dhe zhbllokimin e aseteve në Iran. Kjo është e pavërtetë. Unë nuk u ofrova asgjë!”, theksoi presidenti amerikan, duke shkruar fjalën e fundit me shkronja të mëdha, nëpërmjet Truth Social, duke kërkuar gjithashtu që raporti specifik të tërhiqet “menjëherë”.
Teksti, duke cituar burime në administratën e Presidentit Trump, i referohet lëshimeve të mundshme amerikane në këmbim të angazhimeve iraniane në lidhje me programin e energjisë bërthamore të vendit.
Bisedimet midis amerikanëve dhe iranianëve rifilluan javën e kaluar, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së; megjithatë, e ardhmja e tyre duket shumë e pasigurt.
Agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA raportoi të hënën se nuk është planifikuar asnjë takim i ri.
Trump kishte lënë të kuptohet të dielën, se negociatat do të rifillonin së shpejti, edhe pse ai e hodhi poshtë propozimin e Teheranit për të hapur Ngushticën e Hormuzit brenda shtatë ditësh.
Ky kalim detar me rëndësi strategjike, përmes të cilit kalonte një e pesta e hidrokarbureve të konsumuara në të gjithë botën para luftës, tani është në zemër të konfliktit që shpërtheu më 28 shkurt, kur SHBA-të dhe Izraeli nisën së bashku një sulm ndaj Iranit.
Që atëherë, Republika Islamike ka pretenduar kontrollin e saj, dhe pala amerikane ka reaguar ndaj mbylljes de facto të saj duke imponuar një bllokadë të porteve iraniane në Gjirin Persik, ndër të tjera.
Dialogu midis Teheranit dhe Uashingtonit ishte pezulluar në mënyrë efektive pas rënies së marrëveshjes fillestare, të ashtuquajturit Memorandum Mirëkuptimi i Islamabadit, i nënshkruar në qershor nga presidentët e të dy vendeve, Trump dhe Massoud Peshmerga.
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