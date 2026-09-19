Fon der Lajen në Shkup nga 30 shtatori deri më 2 tetor: vizitë e re në Ballkanin Perëndimor
Presidentja e Komisionit Evropian viziton Shqipërinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut; vizitat në Serbi dhe Bosnjë shtyhen për shkak të zgjedhjeve
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do të vizitojë Ballkanin Perëndimor nga 30 shtatori deri më 2 tetor, njoftoi zëdhënësja e Komisionit Evropian, Arianna Podesta, në një brifing në Bruksel.
Turneu përfshin Shqipërinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Vizitat e planifikuara në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë janë shtyrë për një datë të mëvonshme për shkak të zgjedhjeve që priten në të dyja vendet, njoftoi Komisioni.
Sipas Komisionit Evropian, fokusi i turneut do të jetë rruga e vendeve të rajonit drejt integrimit evropian dhe përparimi drejt integrimit gradual, duke përfshirë projektet e mbështetura përmes Planit të Rritjes së BE-së për Ballkanin Perëndimor.
Gjatë turneut 30 shtator–2 tetor, von der Leyen pritet të takohet me zyrtarë të lartë qeveritarë dhe të vizitojë projekte të financuara nga BE në vendet e itinerarit.
Për Maqedoninë e Veriut vizita vjen në një moment kyç të procesit të integrimit, me vendimin për ndryshimet kushtetuese që mbetet hapi i kërkuar nga Brukseli për hapjen e negociatave të anëtarësimit.
Burimi: Rks News
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