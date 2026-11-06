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06 Nën 2026
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UASHINGTON – Trump: SHBA-ja do të vendosë së shpejti nëse do të rifillojë luftën kundër Iranit

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do të vendosë

– Presidenti amerikan, Donald Trump deklaroi dje në mbrëmje se së shpejti do të vendosë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të rifillojnë luftën kundër Iranit, sipas “Axios”.

Qëllimi i deklaruar i konfliktit, të nisur së bashku me Izraelin në shkurt, është të pengojë Teheranin të zhvillojë armë bërthamore.

“A duhet të shkojmë më tej me sulmet, për t’u siguruar që programi bërthamor i Iranit të marrë fund dhe që kjo të mos ndodhë më kurrë?”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.

“Do të preferoja të mos shkatërroja pjesën tjetër të vendit, nëse është e mundur, por ndoshta do të më duhet ta bëj këtë. Do ta merrni vesh shumë shpejt”, shtoi ai.

Pas një takimi me këshilltarët e tij të sigurisë kombëtare, Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin arritur gjithçka që donin të kontrollonin në lidhje me Iranin.

“Tani do të marrim një vendim”, tha ai.

Agjencia amerikane e lajmeve “Axios”, duke cituar një zyrtar amerikan, raportoi se Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) po shton masat për një rifillim të mundshëm të operacioneve të mëdha ushtarake në Iran.

Megjithatë, CENTCOM nuk ka marrë ende urdhra të rinj nga Uashingtoni.

Ndërsa Trump po shqyrton hapat e ardhshëm, ndërmjetësit kanë zhvilluar së fundmi disa vizita në Teheran për të zhvilluar bisedime.

Edhe vetë Trump ka folur ditët e fundit, për progres të mundshëm në negociatat që synojnë zgjidhjen e konfliktit. /

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