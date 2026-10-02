Ushtria e Jemenit kryen 13 sulme ajrore kundër pozicioneve të Huthi-t në provincën Taiz
Forcat ajrore të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht goditën përforcime dhe automjete ushtarake të Huthi-t në disa zona të provincës së luftuar jugore, njofton zëdhënësi ushtarak.
Forcat e armatosura të Jemenit kanë kryer 13 sulme ajrore kundër grupit Huthi të mbështetur nga Irani në provincën Taiz, njoftoi koloneli Majid al-Nuzaili, zëdhënës i ushtrisë që lufton për qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të mbështetur nga Arabia Saudite.
Sipas postimit të tij në platformën X, të cituar nga Al Jazeera, sulmet goditën përforcime dhe automjete ushtarake të Huthi-t në al-Ridha, al-Aqrud, Bani Bakar, al-Kadha, Jabal Numan, al-Ajarm dhe al-Marazim.
Lajmi shoqërohet me një imazh nga qendra mediatike e Forcave të Armatosura të Jemenit, ku shihet një strukturë në shënjestër; agjencia Reuters, po ashtu e cituar nga Al Jazeera, vëren se vendndodhja dhe data e pamjeve nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur.
Sulmet vijnë në një moment përshkallëzimi të luftës civile jemenase, e cila është ndërthurur gjithnjë e më shumë me luftën më të gjerë SHBA–Iran, pasi Huthi-t kanë zgjeruar veprimet e tyre në Detin e Kuq dhe ndaj Arabisë Saudite.
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