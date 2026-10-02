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Konflikti SHBA - Iran

Ushtria e Jemenit kryen 13 sulme ajrore kundër pozicioneve të Huthi-t në provincën Taiz

Forcat ajrore të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht goditën përforcime dhe automjete ushtarake të Huthi-t në disa zona të provincës së luftuar jugore, njofton zëdhënësi ushtarak.

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Forcat e armatosura të Jemenit kanë kryer 13 sulme ajrore kundër grupit Huthi të mbështetur nga Irani në provincën Taiz, njoftoi koloneli Majid al-Nuzaili, zëdhënës i ushtrisë që lufton për qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të mbështetur nga Arabia Saudite.

Ushtarë jemeniatë në provincën Taiz.

Sipas postimit të tij në platformën X, të cituar nga Al Jazeera, sulmet goditën përforcime dhe automjete ushtarake të Huthi-t në al-Ridha, al-Aqrud, Bani Bakar, al-Kadha, Jabal Numan, al-Ajarm dhe al-Marazim.

Lajmi shoqërohet me një imazh nga qendra mediatike e Forcave të Armatosura të Jemenit, ku shihet një strukturë në shënjestër; agjencia Reuters, po ashtu e cituar nga Al Jazeera, vëren se vendndodhja dhe data e pamjeve nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur.

Sulmet vijnë në një moment përshkallëzimi të luftës civile jemenase, e cila është ndërthurur gjithnjë e më shumë me luftën më të gjerë SHBA–Iran, pasi Huthi-t kanë zgjeruar veprimet e tyre në Detin e Kuq dhe ndaj Arabisë Saudite.

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