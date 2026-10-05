«Verity» kryeson box office-in australian me 3.54 milionë dollarë në hapje: suksesi i thrillerit shtrihet edhe përtej SHBA-së
Thrilleri psikologjik me Anne Hathaway, Dakota Johnson dhe Josh Hartnett mblodhi 4.31 milionë dollarë me shfaqjet paraprake, sipas të dhënave të publikuara sot; «Resident Evil» dhe «Heart of the Beast» e ndjekin në klasifikimin australian.
Thrilleri psikologjik „Verity“, përshtatja e romanit bestseller të Colleen Hoover, është filmi numër një në Australi në fundjavën e hapjes, me 3.54 milionë dollarë të ardhura — 4.31 milionë me shfaqjet paraprake — siç raporton Numero në bilancin e publikuar sot, më 5 tetor. Lajmi vjen vetëm disa ditë pasi filmi i regjisorit Michael Showalter kryesoi edhe box office-in amerikan me rreth 33 milionë dollarë në debutim, duke konfirmuar se fama e novelës së Hoover po përkthehet në sukses global.
Filmi, prodhuar nga Amazon MGM, i vë në qendër Anne Hathaway, Dakota Johnson dhe Josh Hartnett: Hathaway luan shkrimtaren Verity Crawford, të paralizuar nga një aksident, ndërsa Johnson është shkrimtarja e re që punësohet për të përfunduar librat e saj. Pavarësisht kritikave të ftohta — vetëm 46% në Rotten Tomatoes në ditën e hapjes dhe një vlerësim C+ nga CinemaScore — publiku ka vazhduar të mbushë sallat: në Australi, „Verity“ la pas me lehtësi titujt e javës, me „Resident Evil“-in e Sony-t në vendin e dytë me 1.57 milionë dollarë (10.5 milionë total në javën e tretë) dhe „Heart of the Beast“ të Paramount-it të tretin me 1.51 milionë (4.69 milionë total në javën e dytë).
Në dhjetëshen australiane pasojnë „Forgotten Island“ i Universal (1.43 milionë), „Drishyam: The Conclusion“ i Bollywood-it (1.05 milionë), „PAW Patrol: The Dino Movie“ dhe „Coyote vs. Acme“. Vlen të vihet re se „Digger“-i i Tom Cruise dhe Alejandro G. Iñárritu, që në SHBA shënoi hapjen më të dobët të karrierës së Cruise në 19 vjet, në Australi zë vetëm vendin e tetë me 791 mijë dollarë — ndërsa „Spider-Man: Brand New Day“ është i nënti me 702 mijë.
Suksesi i „Verity“ është hapja e dytë më e madhe ndonjëherë për një përshtatje të Colleen Hoover, pas „It Ends With Us“ që debutoi me rreth 50 milionë dollarë në 2024. Me kosto prodhimi prej rreth 40 milionë dollarësh dhe me hapjen amerikane që pritet ta kalojë lehtësisht, analistët e industrisë presin që filmi t’i sjellë fitim Amazon MGM — një rezultat që e bën studion më të lehtësuar pas kritikave të para.
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