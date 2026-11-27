Luca Guadagnino do që filmi i radhës të jetë një histori dashurie: “Separate Rooms” nuk bëhet, e konfirmon në Marrakech
Regjisori italian, në Festivalin e Filmit në Marrakech për të prezantuar “Artificial”, thotë se dëshiron të kthehet te romanca, hedh poshtë zërat për Robert Pattinson si Patrick Bateman dhe shprehet i gatshëm edhe për një film me James Bond
Luca Guadagnino dëshiron të kthehet te romanca. Duke folur për Variety në Festivalin e Filmit në Marrakech, ku po prezanton filmin e tij më të ri “Artificial”, regjisori italian i “Call Me by Your Name”, “Bones and All” dhe “Queer” zbuloi se shpreson që vepra e tij e radhës regjisoriale të jetë një tjetër histori dashurie. “Mendoj se shumë frymëzim mund të vijë nga faktet e historisë”, tha ai kur u pyet se çfarë do të donte të eksploronte në filmin e ardhshëm. “Dua të bëj një tjetër histori dashurie, ndaj duhet të mendoj për këtë, por dua të bëj një film të mirë, një tjetër histori dashurie.”
Guadagnino konfirmoi gjithashtu se dy nga projektet e tij të njoftuara më parë — përshtatja e re e romanit “American Psycho” të Bret Easton Ellis dhe romanca “Separate Rooms” — nuk do të ecin më përpara me të. “Separate Rooms” do të ishte përshtatja e romanit të vitit 1989 të shkrimtarit italian Pier Vittorio Tondelli, për një shkrimtar që përballet me vdekjen e të dashurit të tij; me projektin ishin lidhur që nga viti 2024 Josh O’Connor, me të cilin Guadagnino punoi në “Challengers”, dhe Léa Seydoux. “Nuk mendoj se do të bëj një film me Léa Seydoux, për fat të keq. Kjo nuk po ndodh”, tha regjisori. “Por do të doja shumë të punoja me Léa-n, sigurisht.”
Edhe për “American Psycho”-n, të njoftuar për herë të parë nga Lionsgate në tetor 2024 me skenar të Scott Z. Burns si një interpretim i ri i romanit të vitit 1991 — dhe jo një ribërje e filmit kult të vitit 2000 të Mary Harron me Christian Bale — Guadagnino u tregua i qetë: “Kjo është puna e një regjisori. Ti regjisor filma dhe ndonjëherë ndodh, ndonjëherë jo. Është shumë e thjeshtë, lineare dhe e zakonshme.” Ai hodhi poshtë edhe spekulimet se Robert Pattinson kishte qenë në garë për rolin e Patrick Bateman, por shtoi se Pattinson “është zgjedhja e përsosur për James Bond”, duke e quajtur “një yll i pabesueshëm” me të cilin do të donte të punonte një ditë. I pyetur nëse do të regjistronte vetë një film Bond, u përgjigj: “Do të thosha po, po, sigurisht. Do të doja të luaja me ikonat.”
Filmi i tij i ardhshëm, “Artificial”, i Amazon MGM Studios, shënon një tjetër largim nga romancat gjithëpërfshirëse që kanë përcaktuar pjesën më të madhe të veprës së tij: drama rrëfen trazirat në OpenAI rreth shkarkimit dhe rikthimit të mëpasshëm të drejtorit ekzekutiv Sam Altman, të luajtur nga Andrew Garfield. Filmi pati premierën në Festivalin e Filmit në Nju Jork dhe shfaqet të enjten në mbrëmje në Festivalin e Marrakech-ut.
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