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NBA

Wagner shënon 38 pikë, Magic fitojnë 123-108 ndaj Jazz në Utah

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Wagner shënon 38 pikë, Magic fitojnë 123-108 ndaj Jazz në Utah

Orlando Magic mposhti Utah Jazz me rezultatin 123-108 të mërkurën, më 11 nëntor 2026, në Delta Center në Salt Lake City, në një ndeshje ku Franz Wagner shkëlqeu me 38 pikë, siç raporton ESPN. Ishte nata më e mirë e gjermanit në këtë sezon dhe një fitore e rëndësishme në transfertë për Magics.

Wagner ishte shënuesi më i mirë i ndeshjes, duke realizuar 13 nga 23 gjuajtjet nga fusha dhe 9 nga 10 gjuajtjet e lira, përveç 8 kërcimeve që mori. Sipas ESPN-së, 38 pikët e tij barazojnë rekordin e karrierës, ndërsa paraqitja e tij udhëhoqi Orlandon drejt fitores së dytë radhazi.

Ndihmë të madhe Wagner mori nga Desmond Bane, i cili shtoi 25 pikë dhe shënoi 7 treshe nga 11 tentime, si dhe nga Anthony Black, i cili e mbylli ndeshjen me 22 pikë, 7 kërcime dhe 8 asistime. Treshja e Orlandos shënoi së bashku 85 pikë, duke e mbajtur Magics gjithmonë përpara në pjesën e dytë të ndeshjes.

Për Utahin, më i miri ishte debutuesi Darryn Peterson me 20 pikë, ndërsa Brice Sensabaugh shtoi 19 pikë nga stoli dhe Ace Bailey 18 pikë. Megjithatë, Jazz nuk arriti ta ndalë sulmin e Orlandos, që e mbylli ndeshjen me një çerek të katërt të fortë, 38-21, për ta vulosur fitoren.

Humbja ishte e dhjeta radhazi për Utah Jazz, që tashmë ka vetëm një fitore në 12 ndeshje këtë sezon, ndërsa Orlando u ngjit në bilancin 4-7. Për Magics, fitorja në Salt Lake City është një sinjal se skuadra po gjen ritmin, me Wagnerin në krye të sulmit dhe me Bane-in që po konfirmohet si një kërcënim i vazhdueshëm nga distanca.

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