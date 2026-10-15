Zbulohen në Egjipt dy statuja kolosale të Ramsesit II: koka prej 1.6 metrash tregon një monument 8.5 metra të lartë
Një banor i fshatit Behbeit El-Hagar gjeti rastësisht një bllok guri me mbishkrime; gërmimet e shpëtimit të Këshillit Suprem të Antikiteteve nxorën në dritë dy statuja gjigante të faraonit të Dinastisë së 19-të dhe një bllok graniti rozë me titujt e tij mbretërorë
Arkeologët egjiptianë kanë zbuluar mbetjet e dy statujave kolosale mbretërore që besohet se paraqesin faraonin Ramses II, pas një gjetjeje rastësore në fshatin Behbeit El-Hagar, në guvernatoratin Gharbia të deltës së Nilit, siç njofton USA Art News. Zbulimi nisi kur një banor i zonës, duke punuar tokën përpara shtëpisë së tij, goditi një bllok guri të mbuluar me gdhendje dhe njoftoi menjëherë inspektoratin vendor të antikiteteteve.
Pas verifikimit që blloku ishte një artefakt i lashtë, Këshilli Suprem i Antikiteteve dërgoi një mision të specializuar, i cili gjatë gërmimeve të shpëtimit nxori në dritë një kokë guri kolosale rreth 1.6 metra të lartë. Koka e paraqet mbretin me kurorën e dyfishtë të Egjiptit të Sipërm dhe të Poshtëm, ndërsa fragmenti i shtyllës mbështetëse ruan të gdhendur emrin e tij të Horusit, “Hor Ka Nakht Mery Ma’at”. Sipas USA Art News, nga përmasat e kokës arkeologët llogarisin se statuja e plotë, bashkë me bazën, arrinte rreth 8.5 metra lartësi.
Pranë saj u gjet edhe një statujë e dytë mbretërore, e ruajtur në një gjatësi prej rreth 2.4 metrash, ndonëse pa këmbët dhe bazën. Fytyra e saj, e dallueshme nën shaminë mbretërore me vija “nemes”, është ruajtur jashtëzakonisht mirë dhe ngjan fort me atë të statujës së parë, ndaj specialistët mendojnë se edhe ajo paraqet Ramsesin II, megjithëse identifikimi ende nuk është konfirmuar përfundimisht. Ekipi gjeti gjithashtu një bllok graniti rozë rreth 1.3 metra të gjatë, me gjurmë hieroglifesh ku lexohen dy tituj të faraonit: “Nesu-Bity”, Mbreti i Egjiptit të Sipërm e të Poshtëm, dhe “Sa-Ra”, Biri i Ra-së.
Sekretari i përgjithshëm i Këshillit Suprem të Antikiteteve, dr. Hisham El-Leithy, tha se gërmimet dhe studimet do të vazhdojnë, me shpresën se do të gjenden pjesë të tjera dhe do të kuptohet më mirë konteksti origjinal i monumenteve. Ministri i Turizmit dhe Antikiteteve, Sherif Fathy, përgëzoi banorin që raportoi menjëherë gjetjen, duke theksuar rolin e qytetarëve të thjeshtë në mbrojtjen e trashëgimisë. Behbeit El-Hagar është një nga sitet më të rëndësishme arkeologjike të deltës së Nilit, i njohur për rrënojat e një tempulli të madh kushtuar perëndeshës Isis.
Ramsesi II, i njohur edhe si Ramsesi i Madh, ishte faraoni i tretë i Dinastisë së 19-të dhe mbretëroi për më shumë se gjashtë dekada, afërsisht nga viti 1279 deri në 1213 para erës sonë. Mbretërimi i tij u shënua nga fushata ushtarake dhe një program gjigant ndërtimesh tempujsh e statujash në gjithë Egjiptin dhe Nubinë — dhe, më shumë se tre mijë vjet më vonë, toka egjiptiane vazhdon të nxjerrë në dritë monumentet e tij kolosale.
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