☀️
Tiranë 7°C · Kthjellët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▼1.11%
DOW 51,621 ▼0.09%
NASDAQ 26,693 ▼1.88%
NAFTA 94.13 ▼1.01%
ARI 4,167 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $81,476 ▼ -2.83% ETH $2,382 ▼ -5.35% XRP $1.3205 ▼ -3.98% SOL $103.9500 ▼ -3.71%
S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.13 ▼1.01 % ARI 4,167 ▲1.43 % S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.13 ▼1.01 % ARI 4,167 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
Japonia këshillon kundër udhëtimeve jo-thelbësore në Arabinë Saudite për shkak të sulmeve të Huthi-ve Arsimi, si mungesë prioriteti, ka penguar transformimin e modelit ekonomik «Sunday in the Park With George» i Sondheim-it ngjitet në Barrington Stage: Moisés Kaufman regjisor i produksionit të ri në verën e 2027-ës «Radiant Geometries» në Houston: artistët indigjenë bashkojnë dijen stërgjyshore me teknologjinë në Moody Center «Jailer 2» i Rajinikanth mbyll parashitjet me rekord: 1.88 milionë bileta vetëm për ditën e parë
Menu
Ekspozita

Zbulohen në Egjipt dy statuja kolosale të Ramsesit II: koka prej 1.6 metrash tregon një monument 8.5 metra të lartë

Një banor i fshatit Behbeit El-Hagar gjeti rastësisht një bllok guri me mbishkrime; gërmimet e shpëtimit të Këshillit Suprem të Antikiteteve nxorën në dritë dy statuja gjigante të faraonit të Dinastisë së 19-të dhe një bllok graniti rozë me titujt e tij mbretërorë

· 3 min lexim

Arkeologët egjiptianë kanë zbuluar mbetjet e dy statujave kolosale mbretërore që besohet se paraqesin faraonin Ramses II, pas një gjetjeje rastësore në fshatin Behbeit El-Hagar, në guvernatoratin Gharbia të deltës së Nilit, siç njofton USA Art News. Zbulimi nisi kur një banor i zonës, duke punuar tokën përpara shtëpisë së tij, goditi një bllok guri të mbuluar me gdhendje dhe njoftoi menjëherë inspektoratin vendor të antikiteteteve.

Pas verifikimit që blloku ishte një artefakt i lashtë, Këshilli Suprem i Antikiteteve dërgoi një mision të specializuar, i cili gjatë gërmimeve të shpëtimit nxori në dritë një kokë guri kolosale rreth 1.6 metra të lartë. Koka e paraqet mbretin me kurorën e dyfishtë të Egjiptit të Sipërm dhe të Poshtëm, ndërsa fragmenti i shtyllës mbështetëse ruan të gdhendur emrin e tij të Horusit, “Hor Ka Nakht Mery Ma’at”. Sipas USA Art News, nga përmasat e kokës arkeologët llogarisin se statuja e plotë, bashkë me bazën, arrinte rreth 8.5 metra lartësi.

Koka e statujës së dytë
Koka e statujës së dytë, që besohet se paraqet gjithashtu Ramsesin II (Foto: Ministria egjiptiane e Turizmit dhe Antikiteteve)

Pranë saj u gjet edhe një statujë e dytë mbretërore, e ruajtur në një gjatësi prej rreth 2.4 metrash, ndonëse pa këmbët dhe bazën. Fytyra e saj, e dallueshme nën shaminë mbretërore me vija “nemes”, është ruajtur jashtëzakonisht mirë dhe ngjan fort me atë të statujës së parë, ndaj specialistët mendojnë se edhe ajo paraqet Ramsesin II, megjithëse identifikimi ende nuk është konfirmuar përfundimisht. Ekipi gjeti gjithashtu një bllok graniti rozë rreth 1.3 metra të gjatë, me gjurmë hieroglifesh ku lexohen dy tituj të faraonit: “Nesu-Bity”, Mbreti i Egjiptit të Sipërm e të Poshtëm, dhe “Sa-Ra”, Biri i Ra-së.

Sekretari i përgjithshëm i Këshillit Suprem të Antikiteteve, dr. Hisham El-Leithy, tha se gërmimet dhe studimet do të vazhdojnë, me shpresën se do të gjenden pjesë të tjera dhe do të kuptohet më mirë konteksti origjinal i monumenteve. Ministri i Turizmit dhe Antikiteteve, Sherif Fathy, përgëzoi banorin që raportoi menjëherë gjetjen, duke theksuar rolin e qytetarëve të thjeshtë në mbrojtjen e trashëgimisë. Behbeit El-Hagar është një nga sitet më të rëndësishme arkeologjike të deltës së Nilit, i njohur për rrënojat e një tempulli të madh kushtuar perëndeshës Isis.

Ramsesi II, i njohur edhe si Ramsesi i Madh, ishte faraoni i tretë i Dinastisë së 19-të dhe mbretëroi për më shumë se gjashtë dekada, afërsisht nga viti 1279 deri në 1213 para erës sonë. Mbretërimi i tij u shënua nga fushata ushtarake dhe një program gjigant ndërtimesh tempujsh e statujash në gjithë Egjiptin dhe Nubinë — dhe, më shumë se tre mijë vjet më vonë, toka egjiptiane vazhdon të nxjerrë në dritë monumentet e tij kolosale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu