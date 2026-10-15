Del trailer-i i parë i «Guarding Stars»: Leighton Meester truproja e Jared Padalecki-t në komedinë e Krishtlindjeve të Netflix
Netflix zbulon pamjet e para të komedisë romantike të festave, bazuar në romanin «The Bodyguard» të Katherine Center: premiera më 18 nëntor
Netflix ka nisur fushatën e filmave të festave me pamjet e para të komedisë romantike «Guarding Stars»: siç njofton People, e cila publikoi ekskluzivisht trailer-in e parë, filmi mbërrin në platformë të mërkurën, më 18 nëntor, dhe sjell në ekran dyshen Leighton Meester dhe Jared Padalecki.
Filmi bazohet në romanin bestseller «The Bodyguard» të Katherine Center dhe është regjizuar nga Elizabeth Allen Rosenbaum, me skenar të përshtatur nga Erin Cardillo dhe Richard Keith. Meester interpreton Hannah Brooks, një truproje të vendosur dhe pa humor për gjërat e tepërta, ndërsa Padalecki luan Jack Stapleton-in, një yll filmash aksion që ka nevojë për mbrojtje nga një ndjekës i rrezikshëm.
Historia zhvillohet në Montana, ku Jack viziton familjen për festat e fundvitit. Kur udhëtimi zgjatet më shumë se parashikimi, Hannah detyrohet të hiqet si e dashura e tij përpara familjes Stapleton — dhe pikërisht aty komedia ndërlikohet, mes skenave aksion, kalërimit, luftës me topa bore dhe zbukurimit të pemës së Krishtlindjeve që trailer-i i lë të kuptohen.
Për rolin, Meester thotë se mësoi të rrëzojë një dyzinë kaskadorësh, të kalërojë dhe të largohet nga shpërthimet, ndërsa Padalecki e përshkruan filmin si nga ata që të bëjnë të ndihesh mirë dhe që kthehen në zakon të përvitshëm të festave. Përkrah dyshes kryesore luajnë edhe Andie MacDowell, Noah LaLonde, Walker Hayes, Toby Sandeman, Rachael Ancheril, Shaun Johnston, Phil Brooks dhe këngëtarja Ava Max.
«Guarding Stars» i shtohet listës së filmave të Krishtlindjeve të Netflix për këtë sezon, ndërsa premiera e 18 nëntorit do të tregojë nëse dyshja Meester–Padalecki do të kthehet në çiftin e preferuar të festave për publikun e platformës.
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