BE-ja u bën thirrje Huthi-ve të heqin rrethimin e Taizit dhe të lejojnë ndihmat humanitare
Bashkimi Evropian kërkoi mbrojtjen e civilëve dhe të infrastrukturës civile në qytetin jugperëndimor të Jemenit, ku sipas Programit Botëror të Ushqimit nivelet e pasigurisë ushqimore janë ndër më të lartat në vend.
Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje forcave Huthi, të lidhura me Iranin, të heqin rrethimin ndaj qytetit të Taizit në jugperëndim të Jemenit, në mënyrë që ndihmat humanitare të mund të hyjnë në qytet. Në një postim në platformën X, BE-ja theksoi se civilët dhe infrastruktura civile duhet të mbrohen dhe se partnerët humanitarë duhet të lejohen të shpërndajnë mallrat thelbësore, siç raporton Middle East Eye.
Taizi, një nga qytetet më të mëdha të Jemenit, prej vitesh jeton nën rrethim dhe, sipas Programit Botëror të Ushqimit, ka disa nga nivelet më të larta të pasigurisë ushqimore në vend. Thirrja evropiane vjen ndërsa luftimet mes Huthi-ve dhe forcave të qeverisë jemenase rreth qytetit janë ashpërsuar sërish, paralelisht me përshkallëzimin e konfliktit mes Huthi-ve dhe Arabisë Saudite.
Organizatat e ndihmës kanë paralajmëruar ditët e fundit se spitalet në Jemen po mbingarkohen nga fluksi i të plagosurve dhe se luftimet kanë ndërprerë ndihmat për rreth 800,000 njerëz. Ushtria jemenase njoftoi të mërkurën se mbi 200 luftëtarë të Huthi-ve ishin vrarë ose plagosur vetëm në përleshjet rreth Taizit, shifër që grupi nuk e ka komentuar.
Taizi është kthyer në një nga frontet më të nxehta të luftës në Jemen, e cila është ndërlidhur drejtpërdrejt me konfliktin SHBA–Iran: Huthi-t, të mbështetur nga Teherani, kanë shtuar sulmet ndaj Arabisë Saudite dhe ndaj lundrimit në Detin e Kuq dhe në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Riadi vazhdon sulmet ajrore ndaj pozicioneve të tyre.
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