Trump nga Arizona: Lufta me Iranin do të mbarojë shumë shpejt, çmimet e energjisë do të bien me shpejtësi
Presidenti amerikan tha se Teherani nuk do të lejohet të ketë armë bërthamore, pretendoi se SHBA-ja e kontrollon Ngushticën e Hormuzit dhe tregoi se i ishte kërkuar të mos godiste më udhëheqës iranianë — dhe se e kishte premtuar.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se lufta me Iranin do të përfundojë shumë shpejt dhe se, sapo konflikti të mbyllet, çmimet e energjisë do të bien me shpejtësi. Deklarata u bë të mërkurën në Arizona, ku kreu i Shtëpisë së Bardhë mori pjesë në një tubim elektoral në Bullhead City dhe foli me gazetarët përpara se të nisej për në një tubim tjetër në Montana, siç njofton agjencia IANS.
Trump këmbënguli se qëllimi qendror ushtarak i Uashingtonit është arritur dhe se Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Ai pretendoi gjithashtu se forcat amerikane kanë vendosur kontroll mbi Ngushticën e Hormuzit, rrugën detare kyçe për transportin botëror të naftës, dhe paralajmëroi se një Iran me armë bërthamore do ta përdorte atë brenda një kohe shumë të shkurtër kundër objektivave në Lindjen e Mesme, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara.
Gjatë tubimit në Bullhead City, presidenti amerikan tregoi se operacionet e njëpasnjëshme amerikane kishin eliminuar disa nivele të udhëheqjes iraniane, njëra pas tjetrës. Sipas tij, nga pala iraniane i ishte kërkuar të mos godiste më udhëheqës të tjerë dhe ai e kishte premtuar këtë, siç raporton Arizona Republic. Me ton shakaje, Trump shtoi se ndoshta kishte shkuar paksa larg dhe se sot askush nuk do të donte të bëhej president i Iranit, duke pranuar se Uashingtoni e ka të vështirë të identifikojë se me kë mund të negociojë në Teheran.
Deklaratat e Trump-it vijnë në një moment kur lufta po rëndon mbi fushatën për zgjedhjet afatmesme të 3 nëntorit në Shtetet e Bashkuara, me çmimet e karburanteve në nivele të larta për shkak të ndërprerjeve të lundrimit në Hormuz. Presidenti u premtoi mbështetësve në Arizona se, me përfundimin e luftës, benzina do të bjerë madje nën nivelet e para konfliktit, por nuk dha asnjë afat konkret dhe nuk sqaroi nëse mes Uashingtonit dhe Teheranit po zhvillohen negociata për t’i dhënë fund luftimeve.
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