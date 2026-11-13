Zjarr në fshatin Bago të Kavajës, përfshihet nga flakët sipërfaqja me bimë
Një zjarr ka rënë mbrëmjen e sotme në fshatin Bago të Kavajës, duke përfshirë një sipërfaqe me bimë, ndërsa zjarrfikësit po punojnë për ta vënë nën kontroll.
Një zjarr ka rënë mbrëmjen e sotme në fshatin Bago të Kavajës, duke përfshirë një sipërfaqe me bimë, siç njofton BalkanWeb.
Shkaku i zjarrit ende nuk dihet dhe pritet të sqarohet pas verifikimeve përkatëse.
Zjarrfikësit po vijojnë ndërhyrjen për të vënë flakët nën kontroll dhe për të parandaluar përhapjen e tyre më tej.
Tema: Kavajë zjarr zjarrfikësit
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