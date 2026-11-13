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13 Nën 2026
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Kronika

24-vjeçari vlonjat prej dy ditësh i zhdukur! Familja asnjë kontakt prej të mërkurës, thirrje qytetarëve për ndihmë

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prej dy ditësh

Një 24-vjeçar nga Vlora rezulton i zhdukur prej dy ditësh dhe familja e tij ka ngritur alarmin. Mësohet se bëhet fjalë për Xhuliano Aliun, i cili raportohet se është larguar nga banesa mbrëmjen e të mërkurës dhe që prej atij momenti familja nuk ka asnjë informacion.

Nëna e tij ka bërë dneoncim në polici dhe tashmë kanë nisur këkriemt për gjetjen e tij. Megjithatë, familja kërkon dhe ndihmën e qytetarëve, duke bërë thirrje që të informojnë nëse kanë informacione për të.

Familajrët kanë vendosur në dispozicion numrin +355 69 456 5423 për këdo që ka informacione, ose ftohen që të njoftojnë menjëherë policinë. 24-vjeçari është parë për herë të fundit në rrugën e Çipajve, në Vlorë, teksa mbante veshur xhinse bojëqielli, një bluzë të zezë dhe një kapele në ngjyrë bezhë.

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