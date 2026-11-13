24-vjeçari vlonjat prej dy ditësh i zhdukur! Familja asnjë kontakt prej të mërkurës, thirrje qytetarëve për ndihmë
Një 24-vjeçar nga Vlora rezulton i zhdukur prej dy ditësh dhe familja e tij ka ngritur alarmin. Mësohet se bëhet fjalë për Xhuliano Aliun, i cili raportohet se është larguar nga banesa mbrëmjen e të mërkurës dhe që prej atij momenti familja nuk ka asnjë informacion.
Nëna e tij ka bërë dneoncim në polici dhe tashmë kanë nisur këkriemt për gjetjen e tij. Megjithatë, familja kërkon dhe ndihmën e qytetarëve, duke bërë thirrje që të informojnë nëse kanë informacione për të.
Familajrët kanë vendosur në dispozicion numrin +355 69 456 5423 për këdo që ka informacione, ose ftohen që të njoftojnë menjëherë policinë. 24-vjeçari është parë për herë të fundit në rrugën e Çipajve, në Vlorë, teksa mbante veshur xhinse bojëqielli, një bluzë të zezë dhe një kapele në ngjyrë bezhë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.