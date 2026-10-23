Abacia e Parkut në Leuven rihapet pas restaurimit: «Threading Landscapes» mbledh 24 artistë në kompleksin gati 900-vjeçar
Pas vitesh restaurimi, një nga komplekset manastirore më të ruajtura të Belgjikës hapet thuajse i gjithi për publikun; ekspozita e Muzeut PARCUM, me vepra të Laure Prouvost, Pierre Huyghe e Cecilia Vicuña, hapet të shtunën më 24 tetor dhe zgjat deri më 28 mars 2027.
Abacia e Parkut (Park Abbey) në Leuven të Belgjikës hap një kapitull të ri në historinë e saj gati 900-vjeçare. Pas vitesh restaurimi të gjerë, një nga komplekset manastirore më të ruajtura të vendit hapet thuajse i gjithi për publikun, dhe për ta shënuar këtë moment Muzeu PARCUM paraqet «Threading Landscapes: Art at Park Abbey», një ekspozitë e madhe ndërkombëtare e artit bashkëkohor që hapet të shtunën, më 24 tetor, siç njofton Museum PARCUM në komunikatën e datës 22 tetor.
Ekspozita shpaloset nëpër gjithë kompleksin e restauruar — nga sallat historike të pritjes dhe biblioteka madhështore, te klaustrat, ish-refektori dhe papafingot shekullore. Njëzet e katër artistë ndërkombëtarë paraqesin vepra që përfshijnë skulpturën, instalacionin, tekstilin, filmin, tingullin dhe performancën; mes tyre janë Laure Prouvost, Pierre Huyghe, Cecilia Vicuña, Edith Dekyndt dhe Hana Miletić. Nëntë projekte janë krijuar posaçërisht për këtë ekspozitë, duke iu përgjigjur drejtpërdrejt arkitekturës, historisë dhe karakterit të abacisë.
Tema qendrore është peizazhi jo si diçka që vëzhgohet nga larg, por si një fushë marrëdhëniesh mes njerëzve, natyrës, historisë dhe kujtesës. «Një vend riformësohet vazhdimisht përmes marrëdhënieve mes njerëzve, formave të tjera të jetës, arkitekturës, historisë dhe kujtesës», thonë kuratorët Katya García-Antón, Daniel Feldman, María Inés Rodríguez dhe Ana Sokoloff, duke e ftuar publikun të mendojë jo vetëm për botët që kemi trashëguar, por edhe për ato që duam të vazhdojmë t’i thurim së bashku — prej nga edhe titulli «Threading Landscapes», peizazhe që thuren.
Restaurimi, i kryer nga Qyteti i Leuven-it me mbështetjen e Qeverisë Flamane, ka nxjerrë në dritë detaje arkitekturore, ambiente historike dhe piktura murale shekullore, duke ruajtur me kujdes karakterin e kompleksit. Vizitorët tani mund të hyjnë në hapësira që për shekuj ishin të rezervuara për bashkësinë norbertine. «Restaurimi i Abacisë së Parkut nuk ka të bëjë vetëm me ruajtjen e një monumenti të jashtëzakonshëm historik; trashëgimia nuk tregon kurrë një histori të vetme e të fiksuar — çdo brez i jep kuptime të reja», thotë Stefan Van Lani, kurator i abacisë.
Ekspozita qëndron e hapur nga 24 tetori 2026 deri më 28 mars 2027 në Museum PARCUM, Abdij van Park 7, Leuven, nga e marta në të diel, ora 10:00–17:00. Fundjava e hapjes, më 24 dhe 25 tetor, festohet me hyrje falas për të gjitha moshat; bileta e zakonshme kushton 16 euro. Krahas emrave të përmendur, në ekspozitë marrin pjesë edhe Noor Abed, Leonor Antunes, Rossella Biscotti, Tarik Kiswanson, Guadalupe Maravilla, Amol Patil, Daniel Steegmann Mangrané, Ahmed Umar dhe Meg Webster.
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