Inteligjenca ukrainase: Rusia bastis në territoret e pushtuara ukrainasit që refuzuan pasaportat ruse
Policia ruse, së bashku me shërbimin e sigurisë FSB, ka zhvilluar gjatë dhjetë ditëve të para të tetorit fazën tjetër të operacionit “Nelegal-2026” në territoret e pushtuara përkohësisht të Ukrainës, me bastisje për të identifikuar banorët që kanë refuzuar të marrin shtetësinë ruse, siç njofton Ukrinform duke cituar Drejtorinë Kryesore të Inteligjencës (GUR) të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës.
Sipas GUR-it, ukrainasit pa pasaporta ruse regjistrohen si “shtetas të huaj” dhe ndaj tyre zbatohet legjislacioni rus i migracionit.
“Bastisjet e forcave ruse synojnë pasaportizimin e detyruar, dëbimin e banorëve vendas jashtë territoreve të pushtuara, shpronësimin e paligjshëm të pronës së tyre dhe pushimin nga puna. Në fakt, operacioni i pushtuesve është një instrument etnocidi”, ka theksuar GUR-i.
Në rajonin e pushtuar të Luhanskut, sipas inteligjencës ukrainase, policia ka nisur të kontrollojë edhe të miturit për pasaportizim të detyruar, duke kërcënuar prindërit me gjoba, burgim dhe heqje të të drejtave prindërore.
Bastisje të ngjashme në kuadër të të njëjtit operacion zhvillohen edhe brenda Rusisë, ku shënjestrohen migrantët e punës, të cilët më pas mund të shtyhen të nënshkruajnë kontrata me forcat pushtuese ruse. GUR-i vlerëson se kjo politikë përbën ndryshim të dhunshëm të identitetit ukrainas dhe ka shenja gjenocidi sipas Konventës së OKB-së.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.