🌫️
Tiranë 12°C · Mjegull 23 Tetor 2026
S&P 500 7,663 ▼1.21%
DOW 52,868 ▲0.02%
NASDAQ 26,009 ▼2.6%
NAFTA 100.73 ▲1.27%
ARI 4,005 ▼1.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
₿ CRYPTO
BTC $81,436 ▼ -2.24% ETH $2,396 ▼ -2.23% XRP $1.3140 ▼ -2.55% SOL $104.1500 ▼ -1.76%
S&P 500 7,663 ▼1.21 % DOW 52,868 ▲0.02 % NASDAQ 26,009 ▼2.6 % NAFTA 100.73 ▲1.27 % ARI 4,005 ▼1.38 % S&P 500 7,663 ▼1.21 % DOW 52,868 ▲0.02 % NASDAQ 26,009 ▼2.6 % NAFTA 100.73 ▲1.27 % ARI 4,005 ▼1.38 %
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
23 Tet 2026
Breaking
Bursat aziatike bien të premten: frika për financimin e AI-së shtyn investitorët drejt bonove amerikane Shkenca zbret në Broadway: Mae Jemison, Bill Nye dhe Neil deGrasse Tyson bëhen bashkëprodhues të muzikalit «Galileo» Abacia e Parkut në Leuven rihapet pas restaurimit: «Threading Landscapes» mbledh 24 artistë në kompleksin gati 900-vjeçar Inteligjenca ukrainase: Rusia bastis në territoret e pushtuara ukrainasit që refuzuan pasaportat ruse «Halloweentown» rikthehet pas 20 vjetësh: Disney zhvillon filmin e pestë të franshizës së Halloween-it
Menu
Ukraina

Inteligjenca ukrainase: Rusia bastis në territoret e pushtuara ukrainasit që refuzuan pasaportat ruse

· 2 min lexim

Policia ruse, së bashku me shërbimin e sigurisë FSB, ka zhvilluar gjatë dhjetë ditëve të para të tetorit fazën tjetër të operacionit “Nelegal-2026” në territoret e pushtuara përkohësisht të Ukrainës, me bastisje për të identifikuar banorët që kanë refuzuar të marrin shtetësinë ruse, siç njofton Ukrinform duke cituar Drejtorinë Kryesore të Inteligjencës (GUR) të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës.

Oficer i FSB-së ruse — pamje arkiv (Ukrinform)
Oficer i FSB-së ruse — pamje arkiv (Ukrinform)

Sipas GUR-it, ukrainasit pa pasaporta ruse regjistrohen si “shtetas të huaj” dhe ndaj tyre zbatohet legjislacioni rus i migracionit.

“Bastisjet e forcave ruse synojnë pasaportizimin e detyruar, dëbimin e banorëve vendas jashtë territoreve të pushtuara, shpronësimin e paligjshëm të pronës së tyre dhe pushimin nga puna. Në fakt, operacioni i pushtuesve është një instrument etnocidi”, ka theksuar GUR-i.

Në rajonin e pushtuar të Luhanskut, sipas inteligjencës ukrainase, policia ka nisur të kontrollojë edhe të miturit për pasaportizim të detyruar, duke kërcënuar prindërit me gjoba, burgim dhe heqje të të drejtave prindërore.

Bastisje të ngjashme në kuadër të të njëjtit operacion zhvillohen edhe brenda Rusisë, ku shënjestrohen migrantët e punës, të cilët më pas mund të shtyhen të nënshkruajnë kontrata me forcat pushtuese ruse. GUR-i vlerëson se kjo politikë përbën ndryshim të dhunshëm të identitetit ukrainas dhe ka shenja gjenocidi sipas Konventës së OKB-së.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu