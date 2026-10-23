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Ukraina

Dronë rusë sulmojnë masivisht Sumyn gjatë natës, të paktën dy të plagosur

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Forcat ruse kanë kryer natën kundër 23 tetorit një sulm masiv me dronë sulmues mbi qytetin Sumy në verilindje të Ukrainës, ku të paktën dy persona janë plagosur, siç njofton Ukrinform duke cituar kreun e Administratës Ushtarake Rajonale të Sumyt, Oleh Hryhorov.

Ambulancë gjatë natës në Ukrainë — pamje arkiv (Ukrinform)
Ambulancë gjatë natës në Ukrainë — pamje arkiv (Ukrinform)

“Këtë natë armiku kreu një sulm masiv me dronë sulmues mbi Sumyn. Fatkeqësisht, një pjesë e dronëve të armikut arritën objektivat. Nën goditjet e shënjestruara të rusëve ranë objekte të infrastrukturës civile në tri pjesë të ndryshme të qytetit. Ka dëme edhe në sektorin e banimit të rrethit Kovpakivskyi”, ka shkruar Hryhorov në Telegram.

Sipas të dhënave paraprake të Hryhorovit, të paktën dy persona janë plagosur; gjendja e tyre po sqarohet dhe po u jepet ndihma e nevojshme mjekësore.

Shërbimet përkatëse po punojnë në vendngjarje për likuidimin e pasojave të sulmit, ndërsa dëmet po dokumentohen.

Sumy, qytet pranë kufirit me Rusinë, është goditur vazhdimisht nga sulmet ruse gjatë luftës. Sulmi i fundit vjen një natë pas valës së madhe të raketave balistike dhe dronëve mbi Kievin dhe rajone të tjera të Ukrainës.

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