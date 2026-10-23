«Halloweentown» rikthehet pas 20 vjetësh: Disney zhvillon filmin e pestë të franshizës së Halloween-it
Surpriza e sezonit të frikshëm vjen nga Disney: një film i pestë «Halloweentown» është në zhvillim të hershëm për Disney Channel dhe Disney+, njëzet vjet pas pjesës së katërt të franshizës, siç njofton TheWrap në një lajm ekskluziv të publikuar të enjten, më 22 tetor. Njoftimi vjen vetëm dy ditë pas 20-vjetorit të «Return to Halloweentown», që u shfaq premierë më 20 tetor 2006.
Skenarin po e zhvillojnë Lily Houghton dhe Ryan Koehn, bazuar në personazhet e krijuara nga Paul Bernbaum, autori i filmit origjinal të vitit 1998. Detajet e tjera mbahen ende të fshehta dhe nuk është e qartë nëse aktoret e mëparshme, Kimberly J. Brown apo Sara Paxton, do të rikthehen për të udhëhequr franshizën: Paxton, ylli i «Aquamarine», e zëvendësoi Brown-in në rolin e Marnie Piper në filmin e vitit 2006.
Houghton ka shkruar skenarin e komedisë horror «Forbidden Fruits», që u shfaq në kinema në fillim të këtij viti me Lili Reinhart dhe Lola Tung, dhe është producente e serialit të ardhshëm horror për të rinj të Netflix-it, «The Body», që del muajin tjetër. Koehn ka qenë skenarist në ribërjen e «Gossip Girl» nga viti 2021 deri në 2023, ndërsa kreditet e tij të tjera përfshijnë thrillerin «The Mad Whale», komedinë televizive «Homeschooled» dhe dramën kriminale «As Night Comes».
Franshiza debutoi në vitin 1998 me «Halloweentown», ku Marnie Piper, 13 vjeç, zbulon se rrjedh nga një linjë shtrigash të fuqishme dhe duhet të nisë trajnimin e saj magjik përpara se fuqitë t’i zhduken përgjithmonë. Brown e luajti Marnie-n në tre filmat e parë — «Halloweentown» (1998), «Halloweentown II: Kalabar’s Revenge» (2001) dhe «Halloweentown High» (2004) — ndërsa në filmin e katërt Paxton e mori rolin si një shtrigë 18-vjeçare që ndjek Universitetin e Shtrigave në Halloweentown bashkë me vëllanë e saj, Dylan.
Interesi për serinë nuk është zbehur me vitet: franshiza ka grumbulluar 160 milionë orë transmetimi në Disney+ në mbarë botën, ndërsa filmi origjinal u rendit ndër dhjetë filmat më të ndjekur të Halloween-it tetorin e kaluar. Filmi i ri do t’i bashkohet koleksionit të Halloween-it të Disney-t, përkrah «Hocus Pocus», «Twitches» dhe «The Nightmare Before Christmas» të Tim Burton-it, ndërsa të gjithë filmat e deritanishëm të serisë janë të disponueshëm në Disney+.
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