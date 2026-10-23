Shkenca zbret në Broadway: Mae Jemison, Bill Nye dhe Neil deGrasse Tyson bëhen bashkëprodhues të muzikalit «Galileo»
Tre drejtues të komunitetit shkencor po hyjnë në universin e Broadway-t. Sipas Playbill, ish-astronautja e NASA-s dhe gruaja e parë me ngjyrë në hapësirë, dr. Mae Jemison, shkencëtari, edukatori dhe prezantuesi televiziv Bill Nye dhe astrofizikani, autori dhe drejtori i Planetariumit Hayden, dr. Neil deGrasse Tyson, do të jenë bashkëprodhues të muzikalit të ri «Galileo», që nis preview-t më 10 nëntor në Shubert Theatre, përpara hapjes zyrtare më 6 dhjetor.
Të tre i bashkohen producentëve kryesorë Amanda Lipitz, Henry Tisch dhe Jordan Roth. «Historia e Galileos na kujton se zbulimi shkencor nis me guximin për të vënë në dyshim atë që mendojmë se e dimë tashmë», thanë Lipitz, Tisch dhe Roth në një deklaratë të përbashkët, duke shtuar se të tre shkencëtarët i bashkon jo vetëm pasioni i jashtëzakonshëm për shkencën, por edhe angazhimi i përjetshëm për ta ndarë atë pasion me të tjerët dhe për ta bërë shkencën më të arritshme.
«Shumë përpara se të shkoja në hapësirë, kërcimi, shkenca, artet dhe yjet lart ishin pika qendrore të jetës sime», deklaroi Jemison, duke kujtuar se në moshën tetëvjeçare e kishte bindur nënën ta regjistronte në kurse kërcimi, ndërsa mësonte gjithçka për misionet Gemini dhe Apollo, se në Stanford kishte kërcyer e koreografuar ndërsa merrte diplomën në inxhinieri kimike dhe se kishte marrë mësime kërcimi në Alvin Ailey ndërsa fitonte titullin e mjekësisë në Cornell. «Shkenca jep një kuptim të një përvoje universale, ndërsa artet japin një kuptim universal të një përvoje personale», shtoi ajo. Edhe Nye u shpreh i entuziazmuar që i bashkohet muzikalit si bashkëprodhues: «Po sjellim në skenën e Broadway-t pasionin, bukurinë dhe gëzimin e shkencës. Galileo ndryshoi kuptimin tonë për vendin tonë në hapësirë».
«Galileo mbetet një figurë themelore, jo vetëm në historinë e shkencës, por edhe në historinë e qytetërimit», komentoi deGrasse Tyson. «Një kujtesë e fortë se ajo që zbulohet si e vërtetë objektivisht në univers nuk mirëpritet gjithmonë nga dogma kulturore, politike apo fetare. Shoqëria ka nevojë për të tani më shumë se kurrë».
Siç njofton Playbill, muzikali ka libër nga Danny Strong dhe partiturë origjinale nga Zoe Sarnak dhe Michael Weiner, me regji të fituesit të çmimit Tony, Michael Mayer, dhe koreografi të David Neumann-it. Në rolin kryesor do të jetë Raúl Esparza, përkrah Jeremy Kushnier-it dhe Joy Woods — Esparza dhe Kushnier i rikthehen roleve nga premiera botërore në Berkeley Rep — ndërsa Michael Park do të alternohet me Esparza-n në disa shfaqje. Muzikali sjell në qendër astronomin historik Galileo Galilei, i konsideruar gjerësisht babai i shkencës moderne, i fizikës klasike, i metodës shkencore dhe i astronomisë vëzhguese.
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