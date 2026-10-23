🌫️
Tiranë 12°C · Mjegull 23 Tetor 2026
S&P 500 7,663 ▼1.21%
DOW 52,868 ▲0.02%
NASDAQ 26,009 ▼2.6%
NAFTA 100.73 ▲1.27%
ARI 4,005 ▼1.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
₿ CRYPTO
BTC $81,436 ▼ -2.24% ETH $2,396 ▼ -2.23% XRP $1.3140 ▼ -2.54% SOL $104.1400 ▼ -1.76%
S&P 500 7,663 ▼1.21 % DOW 52,868 ▲0.02 % NASDAQ 26,009 ▼2.6 % NAFTA 100.73 ▲1.27 % ARI 4,005 ▼1.38 % S&P 500 7,663 ▼1.21 % DOW 52,868 ▲0.02 % NASDAQ 26,009 ▼2.6 % NAFTA 100.73 ▲1.27 % ARI 4,005 ▼1.38 %
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
23 Tet 2026
Breaking
Bursat aziatike bien të premten: frika për financimin e AI-së shtyn investitorët drejt bonove amerikane Shkenca zbret në Broadway: Mae Jemison, Bill Nye dhe Neil deGrasse Tyson bëhen bashkëprodhues të muzikalit «Galileo» Abacia e Parkut në Leuven rihapet pas restaurimit: «Threading Landscapes» mbledh 24 artistë në kompleksin gati 900-vjeçar Inteligjenca ukrainase: Rusia bastis në territoret e pushtuara ukrainasit që refuzuan pasaportat ruse «Halloweentown» rikthehet pas 20 vjetësh: Disney zhvillon filmin e pestë të franshizës së Halloween-it
Menu
Teater

Shkenca zbret në Broadway: Mae Jemison, Bill Nye dhe Neil deGrasse Tyson bëhen bashkëprodhues të muzikalit «Galileo»

· 3 min lexim

Tre drejtues të komunitetit shkencor po hyjnë në universin e Broadway-t. Sipas Playbill, ish-astronautja e NASA-s dhe gruaja e parë me ngjyrë në hapësirë, dr. Mae Jemison, shkencëtari, edukatori dhe prezantuesi televiziv Bill Nye dhe astrofizikani, autori dhe drejtori i Planetariumit Hayden, dr. Neil deGrasse Tyson, do të jenë bashkëprodhues të muzikalit të ri «Galileo», që nis preview-t më 10 nëntor në Shubert Theatre, përpara hapjes zyrtare më 6 dhjetor.

Të tre i bashkohen producentëve kryesorë Amanda Lipitz, Henry Tisch dhe Jordan Roth. «Historia e Galileos na kujton se zbulimi shkencor nis me guximin për të vënë në dyshim atë që mendojmë se e dimë tashmë», thanë Lipitz, Tisch dhe Roth në një deklaratë të përbashkët, duke shtuar se të tre shkencëtarët i bashkon jo vetëm pasioni i jashtëzakonshëm për shkencën, por edhe angazhimi i përjetshëm për ta ndarë atë pasion me të tjerët dhe për ta bërë shkencën më të arritshme.

«Shumë përpara se të shkoja në hapësirë, kërcimi, shkenca, artet dhe yjet lart ishin pika qendrore të jetës sime», deklaroi Jemison, duke kujtuar se në moshën tetëvjeçare e kishte bindur nënën ta regjistronte në kurse kërcimi, ndërsa mësonte gjithçka për misionet Gemini dhe Apollo, se në Stanford kishte kërcyer e koreografuar ndërsa merrte diplomën në inxhinieri kimike dhe se kishte marrë mësime kërcimi në Alvin Ailey ndërsa fitonte titullin e mjekësisë në Cornell. «Shkenca jep një kuptim të një përvoje universale, ndërsa artet japin një kuptim universal të një përvoje personale», shtoi ajo. Edhe Nye u shpreh i entuziazmuar që i bashkohet muzikalit si bashkëprodhues: «Po sjellim në skenën e Broadway-t pasionin, bukurinë dhe gëzimin e shkencës. Galileo ndryshoi kuptimin tonë për vendin tonë në hapësirë».

«Galileo mbetet një figurë themelore, jo vetëm në historinë e shkencës, por edhe në historinë e qytetërimit», komentoi deGrasse Tyson. «Një kujtesë e fortë se ajo që zbulohet si e vërtetë objektivisht në univers nuk mirëpritet gjithmonë nga dogma kulturore, politike apo fetare. Shoqëria ka nevojë për të tani më shumë se kurrë».

Siç njofton Playbill, muzikali ka libër nga Danny Strong dhe partiturë origjinale nga Zoe Sarnak dhe Michael Weiner, me regji të fituesit të çmimit Tony, Michael Mayer, dhe koreografi të David Neumann-it. Në rolin kryesor do të jetë Raúl Esparza, përkrah Jeremy Kushnier-it dhe Joy Woods — Esparza dhe Kushnier i rikthehen roleve nga premiera botërore në Berkeley Rep — ndërsa Michael Park do të alternohet me Esparza-n në disa shfaqje. Muzikali sjell në qendër astronomin historik Galileo Galilei, i konsideruar gjerësisht babai i shkencës moderne, i fizikës klasike, i metodës shkencore dhe i astronomisë vëzhguese.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu