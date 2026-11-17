Republikanët e Senatit shpalosin projektligjin e mbrojtjes prej afro 1.1 trilionë dollarësh për 2027
Republikanët e Senatit shpalosën të hënën një projektligj të mbrojtjes prej afro 1.1 trilionë dollarësh për vitin fiskal 2027, siç njofton The Hill, duke vënë në tryezë planin e tyre për financimin e forcave të armatosura amerikane në vitin e ardhshëm. Projektligji u prezantua nga republikanët e Komitetit të Senatit për Buxhetin.
Projektligji parashikon 202.9 miliardë dollarë për pagat dhe përfitimet e ushtarakëve dhe familjeve të tyre, përfshirë një rritje pagash prej 3.6 për qind, si dhe 47.2 miliardë dollarë për blerjen e municioneve dhe përshpejtimin e prodhimit të tyre. Për mbrojtjen ajrore dhe raketore, përfshirë sistemin Golden Dome, ndahen 35.6 miliardë dollarë, ndërsa 11.1 miliardë dollarë shkojnë për blerjen, modifikimin dhe mirëmbajtjen e avionëve dhe 6.2 miliardë dollarë për kërkimin, zhvillimin dhe blerjen e dronëve dhe sistemeve kundër dronëve.
Për ndërtimin e anijeve parashikohen 42 miliardë dollarë, përfshirë afro 2 miliardë dollarë shtesë për një shkatërrues të klasit Arleigh Burke. Në total, mbi 285 miliardë dollarë shkojnë për blerjen e sistemeve të armëve dhe 203 miliardë dollarë për kërkim, zhvillim dhe testim, ndërsa projektligji nuk përfshin ndërtimet ushtarake. Për bashkëpunimin në fushën e sigurisë ndahen 5.4 miliardë dollarë, mes tyre rreth 1 miliard dollarë për Zinxhirin e Parë të Ishujve, përfshirë Filipinet dhe Tajvanin, 750 milionë dollarë për Nismën e Ndihmës së Sigurisë për Ukrainën dhe rreth 175 milionë dollarë për Nismën e Sigurisë së Balltikut.
Një pjesë e konsiderueshme e fondeve vjen nga kërkesa fillestare prej 350 miliardë dollarësh e Pentagonit përmes procedurës së pajtimit buxhetor: dhjetëra miliarda dollarë për programe të asaj kërkese u përfshinë në projektligj, ndërsa afro 69 miliardë dollarë u zhvendosën nga pajtimi buxhetor në buxhetin bazë, çka pasqyron dyshimet se kërkesa e plotë prej 350 miliardë dollarësh përmes një votimi partiak mund të mos realizohej.
Senatori Mitch McConnell, kryetar i Nënkomitetit të Senatit për Buxhetin e Mbrojtjes, e cilësoi projektligjin si një udhërrëfyes për të ofruar në mënyrë të qëndrueshme dhe të përgjegjshme investime brezash në mbrojtjen kombëtare, duke theksuar nevojën për investime të vazhdueshme vit pas viti. Në anën tjetër, senatorja Patty Murray, demokratja kryesore në Komitetin e Senatit për Buxhetin, e kritikoi atë si një përfitim të madh për Pentagonin e sekretarit Pete Hegseth, që përmbush kërkesën e presidentit Trump, por bën pak për të ndihmuar familjet.
Konteksti mbetet i tensionuar: presidenti Trump dhe sekretari Hegseth kanë mbrojtur një buxhet rekord prej 1.5 trilionë dollarësh për Pentagonin, ndërsa ligjvënësit përballen me afatin e 11 dhjetorit për të shmangur mbylljen e qeverisë. Artikulli nuk jep një datë votimi për këtë projektligj.
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