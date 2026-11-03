ADNOC dhe G42 nënshkruajnë marrëveshje me OpenAI-n: gjiganti shtetëror i energjisë integron inteligjencën artificiale në operacionet e tij
Marrëveshja u nënshkrua në Abu Dhabi gjatë vizitës së drejtorit ekzekutiv të OpenAI-t, Sam Altman, i cili u takua me princin e kurorës Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan dhe mori pjesë në panairin e naftës ADIPEC.
Kompania shtetërore e energjisë e Abu Dhabit, ADNOC, dhe firma e inteligjencës artificiale G42 nënshkruan të hënën një marrëveshje me OpenAI-n, sipas së cilës gjiganti shtetëror do të integrojë aftësi të avancuara të inteligjencës artificiale në të gjitha operacionet e tij, siç njofton Reuters, duke cituar Zyrën e Medias së Abu Dhabit.
Marrëveshja u nënshkrua gjatë vizitës së drejtorit ekzekutiv të OpenAI-t, Sam Altman, në Abu Dhabi, ku ai u takua me princin e kurorës Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan dhe mori pjesë në ADIPEC, panairin më të madh të naftës në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Nënshkrimi shënon një hap tjetër në garën e kompanive të mëdha të energjisë për ta vendosur inteligjencën artificiale në qendër të operacioneve të tyre, nga kërkimi dhe prodhimi te menaxhimi i rrjeteve dhe i tregtisë.
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