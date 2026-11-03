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03 Nën 2026
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Amerika

Apple shënon rekord në tremujorin e shtatorit: të ardhurat ngjiten në 114,5 miliardë dollarë, por aksionet bien pas parashikimit për tremujorin e festave

Apple tejkaloi pritjet e Wall Street në tremujorin e katërt fiskal, raporti i parë nën drejtorin e ri ekzekutiv John Ternus, me të ardhura rekord prej 114,5 miliardë dollarësh të udhëhequra nga iPhone; megjithatë aksionet ranë në tregtimin pas mbylljes, pasi investitorët kërkuan një parashikim edhe më të fortë për tremujorin e festave.

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Apple njoftoi të hënën rezultatet e tremujorit të katërt fiskal 2026, të mbyllur më 26 shtator 2026, siç njofton vetë Apple në komunikatën e rezultateve. Të ardhurat arritën në 114,5 miliardë dollarë, me një rritje prej 12% krahasuar me një vit më parë, duke shënuar rekord për tremujorin e shtatorit. Fitimi i holluar për aksion ishte 2,10 dollarë, me rritje prej 14% në bazë vjetore, shifër në të cilën përfshihet një efekt i favorshëm prej 0,05 dollarësh nga rimbursimet e tarifave, ndërsa marzhi bruto prej 47,9% përfshin rreth një pikë përqindjeje po nga këto rimbursime.

Shtylla e rezultateve mbeti iPhone, me të ardhura prej 57,58 miliardë dollarësh, një rekord për tremujorin e shtatorit dhe rreth 17% më shumë në bazë vjetore. Shërbimet arritën nivelin më të lartë historik prej 31,57 miliardë dollarësh, ndërsa shitjet e Mac u rritën me rreth 24%, në 10,79 miliardë dollarë. Fitimi neto i kompanisë për tremujorin ishte 30,71 miliardë dollarë.

Ky ishte raporti i parë i rezultateve nën drejtimin e drejtorit të ri ekzekutiv John Ternus. Ai tha se të ardhurat prej 114,5 miliardë dollarësh përbëjnë rekord për tremujorin e shtatorit, me iPhone në nivel rekord dhe shërbimet në nivelin më të lartë historik, duke përmbyllur, siç u shpreh ai, “vitin tonë fiskal më të mirë ndonjëherë”.

Drejtori financiar Kevan Parekh bëri të ditur se të ardhurat e gjithë vitit fiskal arritën rekordin prej 479 miliardë dollarësh. Sipas tij, kompania gjeneroi 28 miliardë dollarë fluks operativ parash gjatë tremujorit dhe u ktheu 28 miliardë dollarë aksionerëve, ndërsa bordi shpalli një dividend prej 0,27 dollarësh për aksion, i pagueshëm më 16 nëntor për aksionerët e regjistruar më 12 nëntor. Shifrat i kaluan edhe pritjet e analistëve të LSEG, të cituara nga CNBC, të cilët parashikonin rreth 113,4 miliardë dollarë të ardhura dhe rreth 1,98 deri në 2,00 dollarë fitim për aksion.

Për tremujorin e dhjetorit, atë të festave, Apple pret që të ardhurat të rriten me 7 deri në 10% në bazë vjetore, mbi vlerësimin e Wall Street prej 5,8%, sipas Barron’s. Megjithatë, aksionet e kompanisë ranë me rreth 4% në tregtimin pas mbylljes, duke thelluar humbjet e ditës, sepse investitorët kërkonin një parashikim edhe më të fortë.

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