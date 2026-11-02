Adriana Lima në kopertinën e Vogue Turkey për nëntorin, me fustan të kuq Gucci nga koleksioni Cruise 2027
Supermodelja braziliane pozon për fotografen Yulia Gorbachenko, me stilim të Sandy Armeni, e ulur në një divan të kuq prej kadifeje.
Adriana Lima është ylli i kopertinës së numrit të nëntorit 2026 të Vogue Turkey. Siç njofton theFashionSpot, supermodelja braziliane dhe ikonë e Victoria’s Secret pozon në një divan të kuq prej kadifeje me një fustan të kuq të ngushtë nga koleksioni Cruise 2027 i Gucci-t të Demna-s, i prezantuar në Nju Jork.
Fotografia e kopertinës është realizuar nga Yulia Gorbachenko, ndërsa stilimi mban firmën e Sandy Armeni. Revista turke kishte tërhequr vëmendjen për herë të fundit në prill, kur kryeredaktorja Zeynep Akdoğan kishte zgjedhur Grace Elizabeth për kopertinë.
Reagimet e para në forumet e modës kanë qenë entuziaste. “E adhuroj”, ishte miratimi i menjëhershëm i një lexuesi, ndërsa një tjetër vlerësoi stilimin dhe pozën. Një komentues theksoi se Lima është rikthyer në modeling pas lindjes dhe “nuk po bën kompromis me askënd”.
“Kopertina më e fortë e Vogue Turkey prej vitesh”, e quajti një tjetër lexues, duke vlerësuar pozën, këndvështrimin, stilimin e bukurisë, minimalizmin dhe ndjesinë e glamurit — elemente që, sipas tij, funksionojnë të gjitha së bashku.
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