Barbara Palvin u përgjigjet kritikave për rikthimin në sfilatën e Victoria’s Secret gjashtë javë pas lindjes
Modelja 33-vjeçare tha për E! News se reagimet ishin gjysmë për gjysmë dhe se udhëtimi pas lindjes është i ndryshëm për çdo grua.
Barbara Palvin ka mbrojtur vendimin e saj për të sfiluar në Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Siç njofton Just Jared, modelja hungareze 33-vjeçare sfiloi në ngjarjen e madhe muajin e kaluar, vetëm gjashtë javë pasi lindi vajzën Sylvie, fëmijën e saj me bashkëshortin Dylan Sprouse.
Duke folur në festën Sprouse House Halloween Party të shtunën në mbrëmje (31 tetor), ajo iu përgjigj kritikave të atyre që mendonin se ishte rikthyer në punë shumë herët. “Sinqerisht, reagimet ishin gjysmë për gjysmë”, tha ajo për E! News. “Disa e pëlqyen që u riktheva, e disa thanë se ndoshta duhej të pushoja në shtëpi.”
“Udhëtimi pas lindjes është i ndryshëm për secilën”, shpjegoi Palvin, duke pranuar se u ndje e mbingarkuar nga reagimet e ndryshme për rikthimin e saj në pasarelë. Ajo shtoi se është me fat që ka mbështetjen e bashkëshortit dhe të familjes, të cilët e ndihmuan të arrinte atje.
Për nënat e reja, këshilla e saj ishte e thjeshtë: “Mos kini frikë të kërkoni ndihmë”. Deklarata e Palvin vjen ndërsa rikthimi i saj i shpejtë në pasarelë vazhdon të nxisë debat mbi pritshmëritë ndaj nënave të reja në industrinë e modës.
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