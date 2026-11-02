Trump mbyll mitingun dyorësh në Dubuque: mendoj se do të kemi një fitore të jashtëzakonshme të martën
Presidenti Donald Trump mbylli të dielën pasdite fjalimin e tij në Dubuque të Iowa-s pas rreth dy orësh në skenë, me thirrjen e fundit për votuesit e një shteti që mund të përcaktojë shumicat në Dhomë dhe Senat, siç njofton Wall Street Journal; fjalimi përfundoi rreth orës 17:37 me orën lokale (18:37 me orën lindore), sipas Topeka Capital-Journal. “Mendoj se do të kemi një fitore të jashtëzakonshme të martën”, tha Trump ndërsa fjalimi kalonte dy orët.
Fjalimi u ndërpre në fillim nga protestues, për të cilët Trump tha pa prova se ishin agjitatorë të paguar; turma në përgjithësi e duartrokiti presidentin.
Trump falënderoi demokraten Haley Stevens që mbështeti republikanin Mike Rogers në Michigan dhe lavdëroi kandidaten republikane për Senatin në Iowa, Ashley Hinson. Kryetari i Dhomës, Mike Johnson, që doli gjithashtu në skenë, u tha mbështetësve: “Mund t’i hidhni poshtë sondazhet. Sondazhet janë të gabuara në të gjithë vendin”.
Sipas Cook Political Report (jopartiak), gara për guvernator dhe dy nga katër vendet e Dhomës në Iowa anojnë nga demokratët (“lean Democratic”), ndërsa gara për Senatin dhe një vend tjetër i Dhomës janë plotësisht të hapura (“toss up”).
Republikanët në Iowa mbështeten te dhjetëra mijëra konservatorët që, sipas tyre, votojnë kur Trump është në fletëvotim — arsyeja e orarit intensiv të mitingjeve të presidentit. Pas Dubuque, ndalesa e fundit e ditës ishte Salina e Kansasit, ku Trump pritej të fliste për senatorin Roger Marshall.
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