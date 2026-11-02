☁️
Tiranë 10°C · Vranët 02 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 102.48 ▼1.58%
ARI 3,908 ▲0.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
₿ CRYPTO
BTC $78,060 ▲ +0.51% ETH $2,271 ▲ +0.53% XRP $1.2446 ▼ -0.96% SOL $93.9500 ▼ -1.91%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.48 ▼1.58 % ARI 3,908 ▲0.23 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.48 ▼1.58 % ARI 3,908 ▲0.23 %
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
02 Nën 2026
Breaking
Adriana Lima në kopertinën e Vogue Turkey për nëntorin, me fustan të kuq Gucci nga koleksioni Cruise 2027 Ish-çifti Pete Davidson dhe Elsie Hewitt bashkohen për Halloween: kostume familjare nga “The Sopranos” me vajzën Scottie Candice Swanepoel shfaq unazë ari në gishtin e martesës, ndërsa romanca e raportuar me Tom Brady vazhdon Trump mbyll mitingun dyorësh në Dubuque: mendoj se do të kemi një fitore të jashtëzakonshme të martën Martha Stewart reagon pas kritikave për kostumin e Halloween-it si e pastrehë: nuk ishte qëllimi im të ofendoja
Menu
Amerika

Trump mbyll mitingun dyorësh në Dubuque: mendoj se do të kemi një fitore të jashtëzakonshme të martën

· 2 min lexim

Presidenti Donald Trump mbylli të dielën pasdite fjalimin e tij në Dubuque të Iowa-s pas rreth dy orësh në skenë, me thirrjen e fundit për votuesit e një shteti që mund të përcaktojë shumicat në Dhomë dhe Senat, siç njofton Wall Street Journal; fjalimi përfundoi rreth orës 17:37 me orën lokale (18:37 me orën lindore), sipas Topeka Capital-Journal. “Mendoj se do të kemi një fitore të jashtëzakonshme të martën”, tha Trump ndërsa fjalimi kalonte dy orët.

Fjalimi u ndërpre në fillim nga protestues, për të cilët Trump tha pa prova se ishin agjitatorë të paguar; turma në përgjithësi e duartrokiti presidentin.

Trump falënderoi demokraten Haley Stevens që mbështeti republikanin Mike Rogers në Michigan dhe lavdëroi kandidaten republikane për Senatin në Iowa, Ashley Hinson. Kryetari i Dhomës, Mike Johnson, që doli gjithashtu në skenë, u tha mbështetësve: “Mund t’i hidhni poshtë sondazhet. Sondazhet janë të gabuara në të gjithë vendin”.

Sipas Cook Political Report (jopartiak), gara për guvernator dhe dy nga katër vendet e Dhomës në Iowa anojnë nga demokratët (“lean Democratic”), ndërsa gara për Senatin dhe një vend tjetër i Dhomës janë plotësisht të hapura (“toss up”).

Republikanët në Iowa mbështeten te dhjetëra mijëra konservatorët që, sipas tyre, votojnë kur Trump është në fletëvotim — arsyeja e orarit intensiv të mitingjeve të presidentit. Pas Dubuque, ndalesa e fundit e ditës ishte Salina e Kansasit, ku Trump pritej të fliste për senatorin Roger Marshall.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu